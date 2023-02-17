一九七一年九月，我在台灣教了七年的數學後，自費來美國愛荷華大學念計算機科學系，隔年暑期，我乘灰狗巴士到紐約打工。車子走走停停，放人接人，加上轉車，一共走了兩天一夜。

我到了紐澤西西奧蘭治鎮的一家餐館The Manor，那是間豪華餐館，以提供慶宴出名。老闆、經理都是猶太 人，很多客人都是紐約來度假的猶太人，周末晚宴會超過千人，尤其是猶太人節日的周五。

我在地下室做洗碗雜工，從上午十一時做到晚上十一時，每周六天，周一休息。洗碗的除了另一個從堪薩斯城來的中國留學生 和我以外，全是從福州跳船來的，成天嘰嘰喳喳講我們聽不懂的福州話。我們近一打的中國人，晚上睡在宿舍，擠在上下鋪的大統倉，情況甚差。但是一天下來非常累，倒頭就睡，沒人抱怨。

除了領頭的，福州同胞們都沒有居留身分。有一天清晨，餐館接獲情報，移民局 要來抽查，派個人開了一部箱型車把九個人接出去，兜了三小時的風。看到他們從床上驚惶失措地跳下來、穿衣上車的樣子，非常難過。那晚洗碗間出奇的安靜。

我們的工作，是從樓上餐廳沿著自動履帶送下來的長方大盤子中，把堆得滿滿的杯盤刀叉分門別類放進洗碗框子裡，然後把框子送進洗碗機中的自動履帶清洗。看似簡單，但是遇到高峰時間，待洗餐具接連不斷，只能拚命地把餐具抓進框內。

如果看過美國女星露西兒·鮑爾（Lucille Ball）的連續劇「我愛露西」（I Love Lucy）的一幕，她把履帶送過來的巧克力裝進盒中，突然履帶加速，她急得把巧克力塞進口中、放進上衣內，就可體會我們忙碌時的情況。有時抓到打破的玻璃酒杯，割破手指，傷口碰到酒，真是痛徹心扉。趕緊用創可貼裹住傷口，繼續拚命亂抓。

有一個在餐廳做清潔工的西班牙移民，下工後到我們洗碗間喝客人酒杯剩下的各種酒，大發酒瘋，欺侮那些福州同胞，每晚如此。有一次他鬧得太過分，我實在是看不下去。他很壯，我鐵定是無法制服他，就咚咚地跑上樓，剛巧迎面來的是猶太人大老闆，我據實以告。他立馬下樓，當埸開除那西班牙人。

➤➤➤在西餐館打工（下）