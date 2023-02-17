我在沒有草原的閩南出生長大，幾乎沒有看過真馬，但是生活中到處都有馬的英姿。比如飛馬 牌香菸，一匹張開雙翅四蹄騰空的棕色駿馬，馳騁在藍色白雲之上，我在夢裡騎著這匹駿馬，飛過了童年和少年時代。文革中，我非常喜歡二胡獨奏曲「賽馬」和「戰馬奔騰」，只有兩條琴弦的二胡，竟然可以把馬的神韻淋漓盡致地演奏出來。

一九九三年我移民美國，參加一個夏令營的騎馬活動，我第一次騎著馬兒，跟隨馬隊在山間的小道上悠閒地遛彎。馬非常乖和聽話，因為牠得到牧養者的關愛，所以也會心甘情願為愛牠的人們服務。有了人間的愛，馬的善良本性就會被挖掘出來。

最近看到一個採訪視頻，讓我對馬的感受上升了一個層次。在美國俄勒岡州 有一對夫婦，他們有幾十年的馴馬經驗，救助過一些被遺棄、被欺負或受傷的馬。他們用愛撫平了馬肉體和心靈的創傷，馬也成了他們的好朋友。

這對夫婦不僅長期救馬馴馬，並從事兒童義務教育 幾十年，於是他們悟出一個道理： 我們可以治好馬的創傷，當然也能治好任何受傷的心靈或身體；孩子是未來的希望，而在這個社會中，很多孩子需要獲得關愛。

他們發現馬是最佳的關愛途徑，人對馬有特殊的感情，馬對人有特殊的幫助。於是他們建立了慈善機構「手牽手農場」（Hand In Hand Farm, Inc），輔導和關懷那些需要幫助的兒童和家庭。農場指導被關懷者透過農業活動和馬術鍛鍊，學習和掌握生活技能，很多人透過學習，潛在的聰明才智被挖掘出來，可以正常生活，也找到很好的工作。

比如：有一個年輕人離開農場之後，被Costco錄用為臨時工，且得到公司的特殊厚待。原來他有一天去幫忙搬箱子，看到公司的路邊長了很多野草，就將那些雜草拔掉裝進塑料袋子，就這樣一手抱著箱子，一手提著塑料袋子。公司經理問他：「你手上拿的是什麼啊？」他說是野草，因為太髒，要和箱子分開，所以走路比較慢。經理突然被感動了，這麼好的員工幾十年都沒遇過，馬上將他轉為正職。

視頻還介紹一個有缺陷的五歲男孩，每次看到馬就很興奮，農場工作人員想盡辦法讓孩子和馬溝通。他們先抱著他去拍馬的肩膀，讓他在馬的身上輕輕地刷毛，讓他和馬互相感應。馬是有靈性的，能感受到這個殘疾孩子特別的愛，跟他產生心靈共鳴。每次跟馬分離時，孩子的眼睛滿含著依依不捨的淚水，馬也垂著頭。這個小朋友本來不怎麼笑，現在學會了，最後還說了一句「我愛你」，吐字不是很清晰，但是透過和馬的溝通改變自己，孩子的父母看到後熱淚盈眶。

視頻中，農場男主人說：「你給我四個世界上最難管教的孩子，如果我教不好，那麼我從此不幹了。我可以告訴全世界的父母，別人說你們的孩子沒有希望，但我已經幫助了幾千個家庭，都是活生生的例子，我可以告訴你們，你的孩子是有希望的，只要你找到正確的方法。」

看到這麼多孩子的轉變，我想起「遊牧時光」：「我用我自己的流浪，換一個在你心裡放馬的地方，像我放牧的馬兒一樣，讓愛的旅途都沾滿陽光。」我不知道有多少人被這首歌感動，但每當我唱起這首歌時，常情不自禁熱淚盈眶，因為馬，因為愛。