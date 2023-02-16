烤菸的味道比香菸濃香，尤其是菸草頂部的嫩葉，味道清香且厚醇。下鄉十一年，我每天至少抽十五根自己捲的烤菸，成為名副其實的菸民。

後來回龍海工作十三年，菸也沒有戒掉。最常抽的是紅塔山、紅梅牌等香菸，每包一、二元人民幣，還消費得起。紅牡丹和大前門比較高檔，不常買。

四十二歲那年來美國，買機票還向親友借錢，生活所迫，抽完隨身帶的幾包香菸之外，就徹底戒菸了。從那時起到現在快三十年了，基本上是不抽菸。

今年早些時候，我遇到一個已經近三年沒有見面的老朋友，他看起來比以前瘦弱多了，原來他得了重病，剛剛做完某手術 。

三年前我們在一起的時候，喜歡抽菸的他常常遞菸給我，我大多謝絕，但心浮氣躁之時，也曾接過他的菸吞雲吐霧。還有幾個抽菸的朋友也喜歡給我遞菸，我似乎要掉入尼古丁的誘惑之中了。

有一根就有兩根，正當開始上癮的時候，新冠爆發了，沒有機會和老朋友們見面，也沒有人給我遞菸了。我的菸癮也因此消失，近三年沒有摸過一根菸。新冠疫情 徹底終結了香菸對我的誘惑，壞事變好事。

看到老朋友生病可能和抽菸有關，於是我對他說，不能再抽菸了，他說已經幾個月沒有抽菸了。看來他是得病之後才戒掉菸的，實在太遲了，希望這次能戒到底，早日恢復健康。

抽菸害處太大了，幾年前我回國的時候，才知道一個男同學六十歲就病逝，他逝世一年前檢查出有肺氣腫，肺部還有一個米粒大的癌細胞 。他抽菸四十幾年，而且每天一包菸以上。醫生說，他的病因與他的抽菸密切相關，要盡快手術以防癌細胞擴散。聽了醫生的勸告，他再也不敢抽菸了，但是因為家裡事情很多，手術被拖延了幾個月，癌細胞已經擴散了。臨終前同學到醫院看望他，他說不愛惜自己，後悔莫及。

不僅是這個同學，每當我回國的時候，發現不僅初中的男同學抽菸，電大的男同學也抽菸，即使是當官和下崗的老朋友也是如此。如果我現在還是在國內，可能也是菸民，因為在中國辦事，不管公事私事，香菸是免不了的，出門辦事必須先敬菸；自己不抽的話顯得虛偽，為了面子只好抽菸。菸癮的壞習慣，還因有樣學樣，毛澤東和鄧小平就是榜樣。

而在美國，我發現抽菸的人比中國少多了，一般室內場所都不能抽菸，比如美國的乒乓球館是不能抽菸的，但是我回國的時候，乒乓球館的菸缸裡就擺在球桌的旁邊。

美國菸民看來大多是窮人，我看過的那些無家可歸的男男女女，幾乎人人都抽菸，他們有錢叼菸，為何沒有錢叼食呢？

很慶幸我擺脫了香菸的誘惑，要持之以恆不碰菸，永遠戒菸，爭取活到一百歲。

➤➤➤種菸和戒菸（上）