文革後恢復了高考，那時社會上聚集了十多屆高中和初中畢業生，千軍萬馬過獨木橋，能考進大學的被譽為「天之驕子」。我任教班級的班長峰峰，就是文革前的高中畢業生，年近三十，入學前已工作多年，且已婚有了孩子。為了上大學，捨下幾個月大的女兒，住校專心學習。她學業優秀，心地善良，接人待物沉穩得體，深受同學尊敬。

一九八○年代初，學生尚未畢業，我來美留學。幾年後，峰峰來加州 出差，得知她在外貿公司幹得風生水起，成為部門主管。九○年代峰峰去香港 發展，又擔任公司貿易部經理。

有一年去香港參加學術會，她特來機場接我，並邀我入住她家。她擔心我人生地不熟，把去大學的公車路線寫在紙上，一早送我去公車站，塞給我坐車需要的硬幣，再三叮囑有事打給她；晚上回來，她已做好熱騰騰的一桌菜。雖說是學生，但年長我幾歲，如姊姊般處處關照我。

周末帶我遊香港，一口流利粵語跟當地人交流自如，我由衷嘆服她短短一、兩年就入鄉隨俗。有她在，特別安心，世界上沒有難得倒她的事。

二十多年前，峰峰一家獲得了美國永久居住證，女兒敏敏打算來美上大學；因已錯過大學春季報名的截止日期，敏敏以為只能等到來年春天再申請秋季入學了。我告訴她不必等，可以馬上入學社區大學，先念完基本課程，再轉學去四年制大學。為讓峰峰夫婦安心，我建議敏敏來我的所住地上社區大學，由於敏敏未滿十八歲，外子自告奮勇當了她的監護人。

其實，敏敏根本不需要監護，有其母必有其女。她天資高，懂事，辦事能力強。社區大學的理科課程，對於上海重點中學的高中畢業生來說，一大部分是複習；加之敏敏從小學英文，溝通不成問題，開學後不久，教授便讓她當了微積分助教。

除了學習好，敏敏積極找機會掙生活費，為父母減輕財務負擔。有一天不期收到她送來的各色蔬菜，原來她去農貿市場買菜時，恰逢有攤主要找人看攤，敏敏接下了這份工作，每周逢到農貿市場，去幫工三、四個小時。她心靈手巧，又善於交際，與客戶和周圍攤主建立了良好關係。每次收攤，攤主把剩餘的菜送給她，透過跟其他攤主「互通有無」，節省了不少伙食開支。

敏敏僅用一年半就念完了兩年的大學基本課程，轉學去洛杉磯加大 念會計學。畢業後，順風順水就職於紐約大會計所。彼時，峰峰夫婦抓住中國經濟騰飛的商機，創辦了私人企業，面向海外市場。丈夫管生產，峰峰管銷售，積累了一些資本後，又在浦東建造了廠房，進口了高科技生產設備，公司業務蒸蒸日上。出於長遠考慮，敏敏帶著丈夫、幼兒回國協助父母，三代同堂，其樂融融。

天有不測風雲，幾年前峰峰丈夫突發腦溢血，癱瘓在床一年後去世了，敏敏也跟丈夫分手了，家庭和公司的重擔落到母女肩上。剛過四十的敏敏成了公司頂梁柱，帶領員工忙於生產和銷售。

年過七十的峰峰每天仍去上班，為女兒做參謀。她倆視野遠闊，業內競爭不能僅靠壓低價格，別人賣一元，我賣九毛，如此這般只能走進死胡同；她倆注重的是技術含量高的產品和高端市場，就此找到了利於公司發展的商業縫隙。

於她倆而言，家庭生活同樣重要。早上敏敏送兒子上學，下午三時峰峰放下工作，去學校接外孫回家，並為全家準備晚餐，工作生活安排得井井有條，兩人內心充實快樂。母女倆不愧為女中豪傑，強強聯手，穩穩撐起了一片天。