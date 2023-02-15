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一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

為母則強

劉歡賢

我母親出身小康家庭，頗有千金小姐的風華，不幸抗戰爆發，被逼嫁入窮鄉僻壤的客家故鄉，和收入菲薄公務員的我父親結為夫妻。她連生七胎，含辛茹苦，耗盡青春，日子過得非常艱苦，生活處境顛沛如風之聲，流離如鶴之淚，但堅強的她不屈不撓，是家族的中流砥柱。

大陸政局激變，我才十歲，父親連夜流亡香港，母親聰明過人，自忖國民黨已回天乏術，闔家團聚無望，生離死別，箭在弦上，應變突圍，當機立斷。我是長子，只要能逃向天涯海角尋父，一線生機，天該無絕人之路。

當時逃亡難民如潮似湧，母親命我爬上木炭車，逃到哪裡算哪裡，處處無家處處家，同行的有個遠房表叔。在爬上車前，我抱著媽媽大腿嚎啕痛哭，不甘生離死別，情急下她用力把我一推，上了車，難道她不知推向的是「風蕭蕭兮易水寒」？弱女為母則強，強過男兒太子丹。

同年暮冬，我與父親相會香港，離鄉背井，生活無依，靠聯合國難民飯度日，流離港台之間。約二十年後，我混跡江湖，立足洛城，成家立業，母親得知；她仍是聰明過人，自忖只要不被鬥死、餓死、勞死，母子重逢指日可待。

她將身邊僅有的財物一件風衣：加上每月微薄工資，一概奉獻給領導；交換條件是育幼院保母工作，只吃兩餐淡飯，一幹十年。她一貧如洗，一毛錢可逼死英雄漢，母親日子照樣過，船渡水無痕，為母之強，金錢於她賤如糞土。

日月如梭，三十年後的母子重逢之旅終於讓我實現了。著陸後，我撲向母親，母親用枯乾十指輕拍著我，淚珠滴落在我臉上，母親欲加擦拭；我說不，我珍惜她每一滴淚珠，我已等了四十年。

一周後，她希望出去走走，我手邊沒有車子，母親說：「窮就窮，不要怕，我體力尚可，揹著我就行」，正好母子骨肉相連。她要我作精忠背跪狀，在我背上貼滿痠痛貼布，然後一聲「走！」開始了我們的長征。

我們逢山開路，遇水架橋，開路是乘汽車、火車、三輪車、雙人車、雞公車，架橋是坐火船、輪船、竹排、獨木舟等，花了兩周，我們完成長征。再過兩周我要回美，之後我們保持緊密魚雁往返。再過十一年，她於一百零一歲離世。

母親一生為母則強，其強度，在我心目中，首屈一指，前無古人，終我一生，她留給我滿山悲慈的母愛，滿谷堅強的母魂。媽！我敬您，愛您，直到永遠。

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