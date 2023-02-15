很多中國人喜歡抽菸，卻少人知道我的故鄉龍海縣石碼鎮，是中國種植菸草的發源地。

龍海縣的海澄鎮在明代叫月港，月港位於九龍江出海處，是明代對外貿易的「東南大都市」。據歷史記載：隆慶元年（一五六七年），明政府准許月港開放「洋市」，龍海和漳州人大量湧入當今是菲律賓群島的南洋呂宋島經商。他們在呂宋學會抽菸和種菸，發現菸草的巨大經濟效益，於是在明朝萬曆年間，他們帶著學到的菸草種植技術回到龍海，就在我的出生地石碼鎮試種菸草。

那時候石碼人只知道他們種的植物是呂宋人稱的「淡巴菇」，後來淡巴菇流傳四方，不知誰給它起了個名字叫「菸草」而正名，而且一直流傳到現在。

十八歲以前我住在石碼鎮，看到人們抽菸，根本沒有去想菸草的來歷。文革時我十五歲，學校停課鬧革命，我就開始學抽菸，最常抽的是兩毛錢一包的紅霞牌香菸。我愛下象棋，用菸刺激大腦，下棋大半天都不累。萬幸的是，後來我沒有錢買香菸了，所以沒有上癮。十八歲那年我去南靖土樓山區下鄉，我和村裡人一樣都種了烤菸，村民們說，這種烤菸是從永定傳過來的。

根據歷史記載，第一次鴉片戰爭以後，尤其是十九世紀末、二十世紀初，外國菸草公司在華開設菸廠以後，福建曬菸面對洋菸卷的衝擊，開始出現滑坡。為改變現狀，永定商人盧屏民等人於一九四三年起開始引種烤菸，四年後終於在「永定烤菸試驗場」試種「小金元」、「大金元」成功，開始了福建烤菸種植的歷史。

一九五六年，永定烤菸的質量可以與當時全國最好的雲南玉溪菸媲美。一九五七年，永定烤菸被定為全國烤菸三大類型之一的清香型代表，成為了「中華」等高檔捲菸的重要材料。

永定烤菸種植成功之後，與它毗鄰的南靖縣最先跟進種植烤菸。我的第一故鄉龍海是菸草的發源地，第二故鄉南靖是最早種植烤菸的地方之一。原來，我的兩個故鄉都是很有「菸緣」的寶地。

烤菸的種植是很講究的，必須是秋季收成後的稻田曬乾之後的旱田，如果是在其他的菜地上種烤菸，土壤裡的病蟲害多，烤菸長大之後就很可能會萎縮死亡。

烤菸必須精心管理，社員自留地種烤菸往往有好收成。那時生產隊作為人民公社的小集體，都是學大寨吃大鍋飯，出工不出力，凡是生產隊的農作物，長勢都不如社員的自留地。我們生產隊也曾種過烤菸，但因為菸田管理不善，收成不好，就再也沒有種了。

產量高的烤菸，種下的時候直接從地裡移植菸苗，根部幾乎不受損。如果自己沒有菸苗，就要到幾公里之外的墟場買捆綁在一起的菸苗，根部受傷，又不能及時種下，長勢深受影響。我們雖然也有培植社員們送的菸苗，但再怎麼精心管理，長大後的烤菸軀幹都比社員們種的瘦弱和矮小，不過我們家每年也可以收成四、五十斤烤菸菸絲。

烤菸有幸，但時代不幸。在那個以階級鬥爭為綱的年代裡，烤菸的種植也被嚴格地限制在每人只有幾厘田的社員自留地裡，烤菸種多了就是走資本主義道路，要受批判。

烤菸收成之後要經過數天的熏烤，再切成菸絲，菸絲要切得細又長，必須有一把好的切菸刀，還要有專業的切菸技術，於是，就有了以切菸為專業的師傅。

那時，我曾聽一個社員講過一個真實故事：有名村民除了自留地種的烤菸之外，還到山上開墾荒廢的農田種烤菸。他不僅烤菸種得多，切菸技術也很高超，平時走家串戶給人家切烤菸，結果被掛上「開地下工廠」的罪行，被抓進「學習班」坦白交代。

他不服地說，我沒有廠址、資金和工人，怎麼說是開地下工廠？學習班班長厲聲斥道：「你種一千株烤菸，就是走資本主義道路；還有，你每年切菸賺多少錢？老實交代吧！」那年頭種那麼多烤菸實為罕見，被斥為走資本主義道路也不奇怪，奇怪的是連切菸也成為罪過。

➤➤➤種菸和戒菸（下）