王老師的三場劫難（下）

抗戰勝利沒多久，中國尚未從日軍的大肆破壞中恢復元氣，國共內戰開打了。王老師經歷了生命中的第三場劫難。

「當時父親在南京的國民政府任職，我剛從高中畢業。共軍 從北方朝南推進，速度甚快，國府有意再度遷往重慶，父親隨著政府遷移，母親打算帶著三個孩子先去上海投奔經營呢帽工廠的舅父。嗣後局勢直下，眼看上海遲早將淪於共軍之手，不少上海居民紛紛離去。有些人前往舟山群島第一大城鎮的沈家門，再取道廈門去香港 、台灣，甚至海外。母親審時度勢，決定走此條路線。」王老師說道。

他表示：「於是母親在上海魚市場找到來自舟山群島的漁民，給他們錢，請他們載送我們到沈家門。可漁船到了沈家門，被駐守的國軍攔下盤查，遵照上級規定，漁船上的偷渡民眾必須一律遣返上海。遭到守軍盤問時，我心想：『完了，完了，白逃了一場。』提心吊膽之際，忽然聽到為首的軍官用四川話指揮下屬，我心一動，操著我在重慶讀中學時學到的道地四川話叫他『老鄉』，兩人聊了起來，他曾經住在我的中學附近，常到我校打籃球。我倆越聊越開心，他臉上原先不苟言笑的威嚴冷漠，似冰雕融化得蕩然無存，取而代之的是異地邂逅四川老鄉的喜悅親切。」

軍官派人將王老師母子四人安頓在一所關閉不用的小學裡，讓他們以課桌當床鋪，說那裡絕對安全。住的問題解決了，然而四人身無分文，連換洗的衣服都沒有，身上發散著魚腥和久未洗滌的臭味，不知道何時才能走出困境。

王老師說：「一天，我和大弟在沈家門大街上閒逛，行經一棟民房時，忽然被某樣東西打在胸口上，低頭細看，竟是一坨痰。我生氣地抬頭張望，卻見二樓窗口後那張臉極其面熟，不是父親在南京的同事楊伯伯嗎？沒錯！於是我興奮地用蘇州話喊道：『楊伯伯。』他定睛一瞧，也認出了我，問明我們的現況，跟我去見了母親。楊伯伯在島上擁有物業，他為我們母子三人作出妥善安排，將我們如願由沈家門送往廈門，然後去到香港。後來在台灣，我們又遇到了楊伯伯。我父親常提醒我不能忘記楊伯伯的救命之恩，而他也幫助楊伯伯在台灣找到工作。」

最令王老師想起來餘悸猶存的，是聽聞當初原定將他們母子載送到舟山群島的那艘漁船，後遭颶風打沉海底，一船逃難者無人倖存，「如果我在船上，今天就不會坐在這裡切九十二歲的生日蛋糕了」。

三度幸運地逃離鬼門關，王老師日後並沒有辜負上天的厚愛之恩。他從台大經濟系畢業後負笈美國，取得經濟學博士學位，一直在經濟領域貢獻所長；業餘孜孜不倦鑽研「紅樓夢」與「金瓶梅」，出過兩本書「紅樓夢與金瓶梅」和「紅樓夢解紅樓夢」；九十歲高齡仍撰寫出「麻將粹諦史」一書，新近在台灣付梓。

本身並不賭博的王老師，以學術規格探討中國各種博弈的源流和演變。

回顧漫漫一生，王老師最難忘懷的仍是早年歷經的三大劫難，如果在劫難逃，就沒有日後的所有成就與幸福。王老師說：「在座諸位，不會有我這樣的傳奇經歷吧？」

的確，王老師的傳奇誕生於特定時代。我輩後生成長的歲月，醫學 進步，幼兒不必靠怪異偏方存活；我們也沒有嘗過內亂外患，烽火遍野下逃難的辛酸艱苦。有道是「亂世性命不值錢」，動盪時代百姓命如懸絲，隨時會遭兵燹切斷。昔日國勢積弱，外敵侵門踏戶，人民淪為他國殂上魚肉的悲慘境況，今天不復再見，實是王老師年登耄耋最大的欣慰。

➤➤➤王老師的三場劫難（上）