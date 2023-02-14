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《老照片說故事》那一年去合歡山

文、圖／安老師
作者與家人、朋友，五十年前在武嶺雪景中合影。
作者與家人、朋友，五十年前在武嶺雪景中合影。

一九六八年我二十一歲，三個男生加三個女生，寒假期間去合歡山旅行。那段三天兩夜的旅程，帶給我一段甜蜜又心酸的戀情；甜蜜的是平生第一次品嘗了愛的滋味，辛酸的是戀情最終以悲劇收場。事隔多年，那段刻骨銘心的戀情，仍在啃嚙著我的心靈。

這張相簿裡找出來的老照片，勾起了我當年回憶。照片中間的是我大哥，後面的是我三弟，我在最左邊。最右邊的女生是我現在的大嫂，大哥當年追求的對象。兩個女生是她大學同學，其一是肩挎個包的城市小姐，另一個留長辮子的女生，就是我一見鍾情的她。

那時中橫從台中到花蓮，每天只有一趟公路局班車，我們一行六人，九時從台中出發，經東勢、谷關，約中午到梨山。梨山海拔兩千多公尺，是中橫最高點，四周群峰連綿，景色壯觀；站在梨山賓館前環顧，大有「會當凌絕頂，一覽眾山小」的氣勢。賓館旁大花園又是一番景色，高山上空氣冷冽，環境清幽，遠離城市喧囂，一洗胸中塊壘，大家都頓覺神清氣爽。

休息用餐後，班車繼續前行一小時抵大禹嶺，下車往南約十公里到合歡山，沒有客運，只能步行。這時考驗來了，路由碎石子鋪成，每人都揹個沉重大背包，行走極辛苦。走沒多久，肩挎皮包的大小姐就頂不住了，直嚷著背包太重，要我們男生幫忙揹。我們都自顧不暇，哪能幫她！這時辮子同學二話不說，一把拿下她的背包，一個人揹兩個，健步往前行。

「哇！這是什麼樣的女孩，這麼健壯，這麼堅強！」我暗中驚訝。「能和她在一起多好！」又一個念頭從心頭閃過，對她的佩服變成愛慕。傍晚抵合歡山松雪樓，辦好入住手續，聽到外面有人歡呼：「下雪啦！下雪啦！」亞熱帶長大的孩子，第一次見到下雪，跑出去，抬眼望，像細鹽、像鵝毛、雪花漫天舞，大家興奮得又叫又笑，向天空伸出手，跳躍著想抓住飄落的雪花。

第二天雪霽天晴，風和日麗，早上在松雪樓四周走了一圈，欣賞難得一見的高山雪景。下午整裝出發，繼續南行，沿著山路遠眺，奇萊北峰、南湖大山、中央尖山，視野隨山勢起伏，山脈層層，各有不同景觀。約一小時到達武嶺，休息照相，大小姐像逛西門町一樣，戴太陽眼鏡，裹著頭巾，拎個包，擺個姿勢。辮子女生，卸下沉重背包，瀟灑地單手插腰，面露微笑。「喀嚓！」一聲，留下這張我保存至今的倩影。

這已是五十多年的往事了，歲月催人老，如今我已視茫茫髮蒼蒼，相對照片中烏黑的頭髮、年輕的臉龐，讓人感慨。照片中又看見那位曾讓我痴迷、讓我心酸的女生，心想不知如今她在何處，不知能否再見一面？年過古稀，老夫猶發少年狂，我還想邀大哥大嫂再去一次合歡山，再來一次懷舊之旅。

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