《老照片說故事》父親的通訊處

父親的大學畢業同學錄。

數年前我回台灣省親，父親趁著精神還不錯的時候，將他的大學畢業同學錄從書架上找了出來，要我帶回美國留存。即便這有點交代後事的意味，頓時讓我有些鼻酸，但我們父子倆都沒有點破。

這份父親在一九五○年代中期的大學畢業同學錄，前半部分是師生的合照和獨照，佐以一些校園的景致，當然其中也有一張父親頭戴方帽子、身著學士服的制式黑白照片。可是最讓我感興趣的，反而是後半部分的教職員生通訊錄（見圖）。

以父親為例，其永久通訊處是「湖南長沙永安市耕塘 」。實際上我們的祖居地幾經地政變動，現在稱為湖南省瀏陽市永安鎮禮耕村耕塘，所以看來七十多年來地籍名稱的變化不大。永安一地在國民政府時期舊稱為「市 」，實際上是表達傳統「集市」的成分居多，感覺上在當年地方行政組織體系中，與鄉或鎮同層級的「縣轄市」一詞應該沒有太大的關聯。

再者，永安鎮自古即屬於瀏陽縣（或瀏陽市），雖西緣與省會長沙市接壤，但行政上並不曾直接劃入省城長沙市的範圍內。父親曾經說過，投遞地址蓄意書寫成「長沙永安」的用意，是依照以前郵件傳輸遞的流程，所有的郵件均先會集中於湖南長沙郵局，再由長沙郵局直接分送到東邊約二十五公里處的永安鎮。

反之，相對於投遞地址若按行政轄區歸屬而寫作 「瀏陽永安 」，則信件將由湖南長沙郵局先轉送到位居省會東方六、七十餘公里，位於瀏陽縣治的瀏陽郵局，再由瀏陽郵局回頭遞送到西北四十公里處的瀏陽永安鎮。如是兩者相權，前者「長沙永安」的速度還要快上一些，從而省下了時間和效率。父親如此的權宜之計，大概適用於郵遞區號（郵政 編碼）還沒有導入使用之前的老時代吧。

另外，父親在同學錄上的現在通訊處為 「屏東市青島街一百三十六號」，這個地址實際上是父親在台灣唯一親人──八堂伯的住所。八堂伯在對日抗戰後期加入空軍，畢業於空軍機械學校，曾為陳納德將軍麾下中美空軍混合團（暱稱飛虎隊）的飛機修護軍官；一九四九年隨軍隊抵台後，八堂伯一直在屏東空軍第一後勤指揮部服務直到一九七二年，以上校軍銜退伍。而在屏東青島街一帶的日本 式平房，於抗戰勝利台灣光復後，先被國軍部隊接收當做空軍眷舍使用。

八堂伯尚在打光棍時，還與另外兩、三個空軍同袍合住在青島街的老眷舍，待八堂伯與伯母結婚後，同袍們「識趣地」遷出，青島街一百三十六號就變成八堂伯獨有的有眷宿舍了；直到八堂伯退伍，轉到台北的民間電機公司服務而舉家北上為止。

而父親屆臨大學畢業之際，尚不知未來在「復興基地」台灣島上的確切落腳之處在哪？而蔣氏政權「反攻大陸」的大業尚未落實以前，遠在大陸湖南省的永久通訊地址僅僅聊備一格，所以借用八堂伯的在台住所作為「暫時的」聯繫所在，不啻是情理之中的最佳選擇。

只是海峽兩岸的分隔分治，這個永久通訊處，最終成為父親和八堂伯心中既熟悉又陌生、永恆的夢中家園了。