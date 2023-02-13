王老師的三場劫難（上）

二十年前，華府 書友會邀請紅學家王乃驥老師解析「紅樓夢」。幾個聽眾聽後大受啟發，深覺這本中華文化第一奇書值得詳細探討，遂成立「紅樓夢」讀書會，敦請王老師為我們逐回開講。一百二十回講罷，老師訂出一個個貫穿全書的主題，吩咐學生們自一百二十回內尋找答案提出綜論。如此從入門到精讀，前後花了五年歲月。

王老師治學嚴謹，見解獨到，難得的是，所有推論必有書中文字根據，從不天馬行空、無中生有。爾後讀書會另讀中國古籍，王老師不再帶領，但師生間仍時有往來，學生們對其紅學功力崇敬萬分，深慶有幸成為王老師的關門弟子。

王老師今年九十二歲了，最近新冠疫情 趨緩，同學們為他老人家補過九十歲生日。老師回憶過往，不由誠摯感念上天庇佑，年輕時才能與死神錯肩而過，逃脫三場劫難。

「我生命中的第一場大劫，是三歲時生了一場嚴重的病，全身發腫。身為家中長子，深受父母呵寵，父親帶我看過蘇州、無錫、上海眾多名醫，都無法治好。後來只要是醫師，不論名氣大小，都帶我去就診，已到了『病急亂投醫』的地步。這樣折騰了很久，病情毫無起色。有一天，父親找到一位沒沒無聞的醫師，他的診所生意清淡，不像杏林高手。醫師了解病情後，開了一副偏方，告訴父親姑且一試。」

王老師的父親看了偏方不禁愣住了，其中有一項藥物是「活人身上的蛆」。蛆生長在腐肉上，活人身上怎會生蛆呢？醫師說，有些乞丐之類的赤貧人因為無錢就醫，任憑創口腐壞，便會生蛆。王老師的父親派人到處尋找，沒找到長蛆的活人，再問醫師可否用糞坑裡的蛆，醫師說也可以，「父親親自到糞坑掏取蛆，然後在蘇州城外的小溪清洗，再和藥方上其他的藥物一起燒烤再煮沸，給我服用。我居然奇蹟式地逐漸康復了。」

為什麼骯髒至極的蛆能治病？在場一名擁有兩個博士學位的生化學家，也無法解答這個縈繞在王老師心頭八十多年的疑惑。至於醫師指定「活人身上的蛆」而非「死人身上的蛆」，我猜想可能是因為將別人的棺木打開取蛆，是違法且不道德的行為。

接著王老師告訴我們，他生命中第二場大劫，「對日抗戰爆發時，我剛進初中。有一個小一歲的大弟和年幼的小弟。父親隨著國民政府由南京向後方撤退。母親先帶著三個小孩去無錫娘家避難，因局勢不斷惡化，母親遂決定帶著三個孩子去重慶投奔父親」。

王老師回憶道：「一天，我們在鎮江火車站等車，忽然聽到日軍飛機來襲的警報聲，車站內外的人們立刻驚惶失措地亂衝。母親抱著小弟，牽著大弟，我則緊跟著母親。母親是個有智慧的女性，她明白我們不能跟著人潮亂跑，而應朝人少的地方奔逃。此時日本 飛機已呼嘯而至，飛得很低，低到地上的人們可以望見飛行員，加上震耳欲聾的引擎聲，真能把人嚇到魂飛魄散。母親馬上叫我們隨她趴下來，我們閉緊眼皮臉孔朝下，只聽到炸彈一顆顆墜地爆發的巨響，和人們的哭嚎慘叫。」

「等到飛機駛遠，我們才敢爬起來，不敢相信自己如此幸運，能夠躲掉低空飛機的空襲。我們四人互相注視，方才明白為什麼日本飛機沒有朝我們扔炸彈。因為，我們從頭到腳披覆著一層泥巴，那是炸彈在不遠處爆炸濺起的泥土，有了這層泥土保護色，我們趴在地上才可能僥倖躲過了飛行員的眼睛。」聽到這裡，在場眾人全被日軍的殘忍狠毒刺痛了。鎮江火車站的逃難民眾大多數是老弱婦孺，對日軍毫無威脅，為何連他們都不放過？

➤➤➤王老師的三場劫難（下）