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《老物件情懷》蔡志忠信手之作

文、圖／劉安濤
蔡志忠畫在墊餐具襯紙的信手之作。
蔡志忠畫在墊餐具襯紙的信手之作。

去年在妹子家與親友聖誕餐聚，大家閒聊到佛道儒的理念及機緣，提到名漫畫家蔡志忠曾繪一系列有關宗教及哲學的漫畫，很值得一看。他雖積下無數財富，最後放下紅塵，在少林寺出家。

妹子提及曾有機緣，可隨老姊的友人與蔡志忠等一行赴少林寺參訪，但她與老姊皆未及參加。據聞該行倍受禮遇，實為貴賓，住持親自接待，她及老姊深惜錯失機會，無緣碰面。

一九九二年十月我有幸有緣，與蔡志忠餐聚喝咖啡，實因當年公司同仁與他為橋牌牌友及搭檔。從他的著作，知他精通佛道儒各家及中華文化哲理。我買了幾本他的漫畫，請同事求他簽名，並為兒女各求漫畫一幅，同仁面子大，居然圓滿如願。

為此也透過同事約蔡志忠，可否一起便餐聊天？並向他求教致謝，他居然欣然答應。席間感覺他謙和近人，思路邏輯敏銳清晰，言談極有見地深度，令人佩服。只見他一面聊天，一面信手塗鴉，我就一直盯著那張墊餐具的襯紙，就怕被侍者順手收走，最後被我搶到手，趁機請他簽名收藏。

後來有機會參觀蔡志忠的個人工作室，大桌上放滿了一落一落的稿子，他說每份稿子都會翻譯成多種文字，發行國際，顯然除了藝術文化，他亦有經營理念。沿牆上高處裝置了一圈置物架，擺滿了他收集各式形制材質的佛菩薩像。他說外出旅遊，隨喜蒐集，另有儲處，放置真正好的藏品。才知他是藏家，亦是佛教徒，更令我另眼相看。

據聞後來他赴中發展，在北京購置四合院，設工作室，不少年輕藝術工作者追隨他工作學習。他的作品被翻譯成多種文字，發行世界各地，引起國外對中華文化極大的關注。前陣子由新聞得知，他在少林寺出家，以他的背景、資質及底蘊，我不覺訝異。一代漫畫大師終得佛緣，歸依佛門，衷心祝福。

北京 咖啡

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