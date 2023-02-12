提及小學校園興建防空洞往事，我的腦海即刻映現出當年學校緊鑼密鼓挖溝槽，學生響應號召爭先恐後獻沙子、獻紅磚，校園操場呈現溝槽縱橫交錯、殘土沙磚堆積如山丘的景象。

那是上世紀中蘇兩國關係再度交惡的年月，我剛滿十歲，上小學二年級。雖然當時不太更事，鮮少了解國際形勢，但從戲匣子廣播和老師的傳授之中，知曉了先前與中國最友好、後反目的蘇聯老大哥，因黑龍江珍寶島自衛反擊戰，對中國愈加敵視與仇恨，在蘇聯邊界陳兵百萬，並揚言使用核武進攻中國。

遵照毛澤東主席「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」對敵方針，中國在向北部邊界大舉調兵遣將之餘，號召全國人民「深挖洞，廣積糧，備戰備荒，隨時準備迎接來犯之敵」。於是，舉國上下迅速掀起挖築「防空洞」熱潮。

年紀尚小，放學後便在家附近玩耍，因而未看到他地深挖洞場面，但卻親眼目睹了我們學校熱火朝天挖築防空洞的場景。我們學校坐落老居民區，近二十間平房教室圍攏之下，顯現一個足球 場大小的校園操場，可勉強應付學校春秋兩季的體育運動會。深挖洞號召傳下後，學校立時開了鍋一般，迅速拉開挖洞帷幕。五、六年級學生上午上學，下午輪番到校掄鎬揮鍬挖地洞。

學校操場很快顯現數條溝槽，溝槽寬兩尺盈餘，深一米七、八左右，且從橫交叉，四通八達。同時，學校教室、會議室、辦公室也在施工；有所區別的是，各教室裡外溝槽依然狹窄，而學校會議室、老師辦公室則挖出幾個大坑。溝槽和大坑挖好之後，校園裡堆滿了墳丘似的土堆，學生上下學，只能小心翼翼從臨時的「獨板橋」上經過。

開始砌築防空洞時，不知是未買到建築材料，還是為了節約資金，學校竟發布了一項號召：全校學生每人捐獻三斤沙子、兩塊紅磚。由此，幾百名學生紛紛用書包裝起沙子和紅磚。

日常生活籠罩艱難困苦之下，誰家有多餘的沙子、紅磚呢？無奈，一些學生開始四處踅摸畫拉。我和同學金成先到家鄉小河邊挖了半書包沙子，後又分別將家中墊倉房、雞架的舊紅磚起出。人送外號「大腦袋」同學卻另闢蹊徑，他叫上另一名同學，藉夜色朦朧摸進附近建築工地，快速抱起兩塊紅磚就跑，結果被打更老頭發現。打更老頭一聲怒喝，兩人立時魂飛魄散，扔下紅磚，兔子一般逃離工地，途中，大腦袋崴了腳脖子。

沙子、紅磚送到學校時，也出現過險情：一個小不點學生抱著紅磚抵達學校大門時，看見了接收的班主任老師，一時歡喜不已，加快腳步。不料，踩上一塊石頭，結果連人帶磚一起跌倒，滑落到旁邊淺溝槽裡，人倒沒咋樣，但臉嚇得白了好一陣子。

一大幫工人將溝槽、大坑邊沿砌上紅磚，蓋上預製板，抹上水泥灰漿，回填一些殘土，我們學校的防空洞工程便大功告成了。

只是沒想到，隨著中美兩國建交，對中國虎視眈眈的蘇聯很快偃旗息鼓了。隨後日子，我們雖然無緣進入防空洞內，卻常見一些防空洞洞口敞開著，以便洞內通風與散發潮氣。至九○年代初，當地政府展開大面積城區舊房屋動遷改造，我們學校的防空洞也隨之消失了。