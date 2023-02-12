六十多年前的留美簽證

本文所回憶的辦理留美簽證 申請手續與經歷，是六十多年前在台灣的情形。物換星移，今天辦這事情，相信與過去大不相同。

一九六○年我大學畢業，回家後不久，便照著兵役處給的指示，前往台北市近郊外雙溪的陸軍行政學校報到，接受四周的專業訓練。結業後，被指派到桃園縣中壢的陸軍第一兵團服務，在兵團運輸群的一個連上，做了十一個月的少尉行政官，直到一九六一年八月中旬退伍。

在這段服役期間，我順利通過教育部 舉辦的留學考試。談到這留學考試，有著它特殊的歷史背景。國民政府自一九四九年撤遷到台灣後，嚴格管制出入境人口，大學畢業的青年想要出國留學，必須通過教育部主辦的留學考試，這考試一年僅辦一次，錯過了就得等一整年。考試的項目，除了一般科目之外，主要的就是留學國的語文。學子們報名參考的唯一目的是，通過這項考試，可以向外交部申請出國護照。

服完兵役回台北家後，我去省水利局謀了個工程師的事，工作被分配到距家很近的地方，這對我辦理出國手續方便很多。上班之後，發現許多工程師們都是新近才服役完畢來的，正在準備出國留學事宜，因此平常大家交談的話題，也都是申請入學許可、補習英語會話與領事館簽證等等。

我很快申請到美國大學研究所的入學許可，到外交部拿到出國護照後，就開始準備領事館簽證申請的事。斷斷續續地聽到不少有關簽證申請被拒的故事，讓我有點緊張。

聽過來人說，領事館的第一道關口是由一名姓嚴的華人把守，中年人，面貌嚴肅，不拘言笑。他的一般程序是：先英文筆試測驗英文閱讀程度，然後面試 ，全程中文。面試時從祖宗三代問起，一直問到婚姻狀況。

我當時還不知道為何要問婚姻狀況，後來才䁱得，美國政府怕結了婚的夫妻結伴去美國的目的不在念書，而在移民，去搶他們的工作，因此簽證被拒的機會很大。俗話說：「上有政策，下有對策」，我認識的一對夫妻，就先辦理好當時所謂的「假離婚」，然後再去申請簽證。

這名嚴先生還真是辦事如其名，非常嚴格。通過了嚴先生這關後，還得另訂時日與領館的領事面試，決定簽證的最後命運。

去領館申請簽證之前，惡補一下英語會話，是當時大家的一般做法。在那陣留學熱潮中，打聽到在師範大學校區附近有個吳太太，在住家開英語會話補習班。聽說她是歸國的美國土生華僑，英語會話水平自然不在話下，可是她的國語實在不敢恭維；她的丈夫則是師大的一名年輕教授。

第一次去她家時，簡直不敢相信，小小的客廳容納了那麼多的學生。她全程用英語教授，回答問題也規定要用英語，有的學生初去英語能力差，用半生不熟的爛英語答錯了問題，還會被她痛罵一頓，不過能完全聽懂她那罵人的話，表示這人的英語程度還不錯。每周三次課，學費還真不便宜，為了收費，她特別雇用了一名師大的學生專司其職，據說她每個月賺的錢是她教授丈夫的三倍。

惡補了一個多月，決定去領事館闖關。五月中的一個周二上午，終於見到了這名久聞其名的嚴先生，此君還真如朋友們形容的樣子：短小精幹、氣勢咄咄逼人。英文筆試完畢後，接著便小心翼翼地回答他的問題，他看了我帶去的一些資料：戶口謄本、入學許可證等之後，便問了我一些留學目的與學位等標準問題。

其他的問話是些有關傳染病方面的問題：像肺病、痧眼、皮膚癬、灰指甲等，知道我沒有這些毛病後，就沒再問下去了。結束前，他特別提醒我下周來見副領事時，要帶張台銀支票，金額是一千六百美元，這就是當時所謂的「留學生活保證金」。除此之外，還須帶張近期照的肺部X光片，證明沒有肺結核病。嚴先生這道關卡，整整花了一個多小時的時間，還好，一切都很順利。

隔了一周，穿著新做的一套夏天西裝，依時前往領事館作最後面試。面試的白人副領事約莫四十多歲，寒暄握手後便開始翻閱我的資料。他首先恭賀我，說我上周的英文閱讀考試成績不錯，接著便查看我的台銀支票與肺部X光片，將這兩文件密封後交還給我，說到美國時海關人員要查驗的，千萬不能遺失。最後在我的護照上蓋上簽證大印、簽上名字，一切算是大功告成。