淚灑講台的老師（下）

第三次見到老師淚灑講台，是在一九六四 年，十八歲的我在南京大學讀書。有一門普通生物學課，任課的劉玉麟老師五十多歲，戴一副金絲邊眼鏡，把紛繁複雜的生物界梳理得井井有條。在一堂解剖鯽魚實驗課上，有兩個同學嫌魚鱗畫起來麻煩，就仿照書上的圖交卷。這自然瞞不過劉老師，他聲音微微顫抖，講出我至今記憶猶新的話。

劉老師說：「我講一件真實的事。大家知道養蠶要吃掉大量桑葉，而種桑樹要占用良田。有個學者想，如果能用萵筍葉代替桑葉餵蠶，不是可以省下許多農田嗎？他做了實驗，可是事與願違，吃萵筍葉的蠶大批死亡。失敗並不可怕，可是他怕丟面子，就把死蠶倒進火爐，虛報萵苣葉養蠶的成活率。他的虛假成果登上報紙，但是別人不能重複他的實驗，假相就被戳穿了。我們應當從中吸取什麼教訓呢？做學問必須踏踏實實，來不得半點虛假。弄虛作假就像肥皂泡，雖然美麗但必定破滅。做科學研究必須本著良心，昧著良心肯定摔跤，甚至身敗名裂。這個學者受到了處罰，他現在的最大願望是自己的學生要老老實實做學問。這件事就發生在五年前，這個學者就是我。」

劉老師的話戛然而止，我看到淚水在他的臉頰流下，實驗室一片寂靜。我從未見過在學生面前自曝其短的老師，這需要多麼大的勇氣啊。淚水在我眼眶湧起，模糊了講台上的劉老師。他就這樣無言地站著，直到下課鈴聲打破了寂靜。劉老師是有大過失的，然而他能向學生坦承過失，告誡學生以他為戒，讓我增添了對他的敬重。

劉老師這一課距今五十多年了，人生路上我多次遇到要以良心來衡量的事：實驗數據出乎預料，要不要記錄？撰寫論文，要不要把與結論相悖的現象寫進去？得知研究項目有悖科學道德，要不要繼續參與？每當此時，我彷彿看到講台上的劉老師，又聽到他的聲音：「要做正直的科學家，不能做抱憾終生的事。」劉老師若是知道他的這堂課，能讓學生受益終生，當會感到慰藉的吧。

從小學到研究所，我求學生涯的百位老師，音容笑貌已在記憶中淡去，不過我對他們的感激不曾稍減。我的老師多半已離開人世，就連我這個學生也垂垂老矣，不過我仍然懷念自己的老師，特別是以真情上課淚灑講台的老師。

➤➤➤淚灑講台的老師（上）