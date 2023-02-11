《老物件情懷》葫蘆絲與晴雯歌

作者購買的葫蘆絲。

二○二○年初，新冠狀病毒在紐約爆發，紐約市宣布進入封城狀態，公司企業歇業，商家店鋪休市，學校公共設施關閉，人們待在家中躲避疫情 。我在家裡只好看書，研讀「紅樓夢」來消磨時間。

一日，因有事，我開車去紐約的法拉盛 ，在法拉盛圖書館 附近停車。當時街頭行人稀少，除了超市和藥房開門外，其他的商家均已關門休業。我走到圖書館前的小廣場，見有一攤販在出售葫蘆絲，他一邊吹著葫蘆絲，一邊與我打招呼。此刻，我被攤販的精神感動了。他不在家裡躲避疫情，在街頭賣葫蘆絲，是為了謀生。葫蘆絲優雅溫和的樂聲，讓我在攤販桌前止住腳步，我買了一支，一是支持他，二是喜歡。

我會吹笛子，見了葫蘆絲有一種親近感，管吹類樂器是觸類旁通的。回到家，我開始吹葫蘆絲，很快就熟悉它了。兩年過後，疫情尚未結束，雖工商各行各業開始逐步恢復營業，人們也是小心翼翼防範疫情。閒暇時，我還在研讀「紅樓夢」，讀到第七十八回「老學士閒征姽嫿詞，癡公子杜撰芙蓉誄」，我為賈寶玉與晴雯主僕之間真摯純潔的友愛打動，對晴雯的不幸夭亡深感同情。

我考慮寫一篇專文，表述少年少女生離死別時的人間真情。我想起了八七版電視劇「紅樓夢」裡委婉動聽的「晴雯歌」，為了找出寫作靈感和提煉出更重視「情」的感覺，我找出「晴雯歌」的詞曲簡譜，用葫蘆絲吹奏：「霽月難逢，彩雲易散。心比天高，身為下賤。風流靈巧招人怨。壽夭多因毀謗生，多情公子空牽念。」

伴隨葫蘆絲傳出傷感流暢的曲調，我想起白居易「大都好物不堅牢，彩雲易散琉璃脆」的詩句。晴雯以「勇」著稱，有林黛玉之風，風流靈巧，口齒伶俐，美麗出眾，卻遭人陷害，含冤離世。世間美好的生命，卻不能長久，怎不讓人嗟嘆。

凝視著葫蘆絲，見到低音副管和高音副管處，分別刻著「聲脆深深情」、「音韻濃濃意」，頓時靈感出現，定下寫作題目「公子賈寶玉與晴雯，有情無緣」。我是抱著悲憤不平和同情憐憫的心情寫完兩千字文稿的，投稿給世界周刊，隔了一段時間見刊。

我要感謝葫蘆絲給了我寫作的動力和靈感，若是那個出售葫蘆絲的攤主能看到這篇短文，他會很高興的，因為樂器和音樂給人美好，美好在於音樂是純潔的，靈動的，有生命力的。有生命力的樂聲，飛到天空，隨彩雲飄散到天涯地角。