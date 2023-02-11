每當徜徉於秦淮河畔，踏入李香君、董曉婉們的故居，我都會暗自思忖：這些琴棋書畫樣樣精通的名妓，曾彈過什麼樣的琴？畫過怎樣的畫？又做過何等溫文爾雅的詩詞？還有，她們用過的琵琶、笙簫、瑤琴、桌椅板凳、蠟燭、茶几碗筷、鍋碗瓢盆、洗漱用具等，又長什麼樣？去了哪裡？

這些可稱為歷史文物與遺產的物件，我幾乎一件也未探尋到。在秦淮河邊的每一個故居裡，千篇一律地呈現給遊客的都是重新翻蓋的現代古屋，與內容幾乎一致的對聯橫幅，還有那仿古非古、形狀色彩類似的棕色八仙桌、太師椅。

可是今年八月，我們乘坐美國遊輪到阿拉斯加等地旅遊時，卻發現了不少貨真價實的真骨董文物。那日遊輪在溪街凱奇坎停靠一天，遊客們便踏上一條條木板路，逐一遊覽觀賞。我們見一棟淺綠色的哥德式別墅十分惹眼，便信步進入，誰知無意中竟邂逅了那座兩層樓的多莉小屋博物館 。

在名妓的別墅裡，我們不僅見到了造型典雅、顏色絢麗、精巧絕倫的各種生活用具用品，還見識了一百二十多年前，就被三十多家妓院的妓女普遍使用的電冰箱、洗衣機、縫紉機、打字機、收音機、收錄機、電話機、留聲機及精美瓷器等。

而中國普通百姓是在上世紀八○年以後才開始見到電視機、洗衣機、電冰箱、縫紉機的，那時人們手頭拮据，需要攢錢，且由於電器稀少，還得憑票購買。最令我驚訝的還有洗澡用的噴頭、浴缸、打字機、鋼琴等，美國妓女們竟然在一九○五年前就已使用。

妓女們的住房是建築在水上的，每套房屋都被濃墨重彩地打扮得十分妖冶，且顏色不一各具特色。房屋背景是千篇一律的碧綠森林，房屋前面則是柔波閃爍的溪水，溪水的穿屋而過，平添了一股詩情畫意。

可是妓女們的生活並非詩情畫意。例如多莉，在整個童年時期都受到了家人的殘酷性侵 ，以致於身心都受到了嚴重摧殘，終身無法生育；為了生存，多莉只得逃離家庭，以賣淫為生。那時，妓女的社會地位十分低下，人們像對待瘟疫一樣地躲避著她們，就連上街購物都得在指定的時間地點暗暗進行。

溪街在一百二十年前就被凱奇坎政府闢為紅燈區，因一批批前來淘金的礦工、伐木工、漁夫勞累一天後，需用歡娛來緩解孤獨寂寞與鄉愁，嫖娼就成為一些人的嗜好。儘管一九五二年紅燈區已被政府取締，但像多莉一樣的女人們，仍有人繼續偷偷賣淫，而多莉直到七十二歲才告別了賣淫生涯。

如果說多莉是為了錢才繼續賣淫，似乎不客觀，因為她八十八歲去世時，手裡還握有二十五萬美元的積蓄；她若在生前什麼都不幹，盡情揮霍這筆錢，也足以養老送終。可是她卻寧願辛勞到七十二歲，臨死前將這筆錢交給了一家信託基金，讓他們用此款維護修繕溪街街頭二十四號這套有四個房間、兩個浴室的別墅。也因此，這座建築遺產才得以完好無損地保留至今，並被闢為博物館，供各國遊人參觀遊覽，多莉的善舉不能不令人刮目相看。

為了賺更多的錢，多莉曾在當時政府發出禁酒令後，將走私酒偷藏於臥室房子底下的祕密酒庫裡，待深夜人靜時才將酒瓶提上來。平時她在臥室桌上僅放一瓶酒、一個酒勺和一個破舊的投幣箱，每當當局派人進屋檢查時，多莉都會迅即將酒瓶投入祕密酒庫。多莉會做生意是出名的，一茶勺酒要零點五美元，每天可賺七十五至一百美元，其利潤 竟超過了她一次三美元的主業。

儘管多莉墜入妓院幾十載，被人們視為不純潔、不檢點，但多莉對自己的生活卻似乎十分滿足與樂觀。這從她房間的擺設、張貼在牆上對她的報導，和她精心保存著的大量實物，以及她竭盡全力保護這座十九世紀晚期維多利亞式風情小屋的舉動中，都可看出。在多莉臥室的玻璃展示櫃裡，收藏著女士插入式娛樂工具；她將五顏六色的避孕套製成花朵，並將其懸掛於浴缸四周的布簾上；她存放與收藏了大量時髦服飾、骨董、樂器、家具家電、書刊、照片……，可見她對生活的熱愛與珍視。

從多莉所保存的眾多文物中，我們窺見了一百多年前美國人的社會生活場景與其獨特經濟狀況，也十分感嘆美國人為世界文物與遺產的保存保護所做出的卓越貢獻。