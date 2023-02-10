《老物件情懷》巧婦訓練

十字繡圖案完成後，將面料與口袋部分以鎖鏈繡針法鎖邊及縫合即完成。

常聽到周遭的朋友很自負地說自己是「溫室的花朵」，生來好命有人呵護，那時候我就想自己應該就是路邊的野草。大學畢業任職於一間女子中學，就任專任的美術教員，教了沒幾年就擠進了一個有後台背景的人，硬從我手中搶去了美術教員的職位，校長硬指派我去教家事（家政）課。

當時我為了教學相長，硬去報名味全烹飪班學習烹飪，也考取了文化大學的家政系準備進修，另一方面開始用我的美術專業來設計教學課程。

我的課程中，大多都設計一些在家中可取用的廢物利用，來教學生設計自己的所需用物。例如我就想到用塑膠編織的米袋和麵粉袋為布面，來繡十字繡，然後教學生利用自己的巧思，做出如手提袋、眼鏡套、便當袋……等實用日常物品。我對學生說：「巧婦手中是沒有廢物的，家中隨便搜尋，都可把無用的廢物再利用化為有用的東西。」於是我自己創造了在廢棄的麵粉袋上繡出十字繡，給學生做樣品，催化出她們創作的靈感。

果然我在上課時展示出我的自製眼鏡套後，激發出了這些小女生的創作欲望和靈感，佳作紛紛出籠，使我想到：「世上沒有蠢婦，只有懶婦，只要肯用心，人人可為巧婦。」