淚灑講台的老師（上）

從小學到研究所，我當過整整二十年學生，教過我的老師少說有百人，以每天五堂課計，二十年間不下兩萬堂課。我的百名老師，就是透過兩萬堂課，把做人的道理和科學文化知識，一點一滴澆灌進我的心田。我不可能記得每一堂課，然而有三堂課卻永遠難忘，因為老師在講課時動了真情，流下了淚水，深深震撼我的心靈。

第一次見到老師淚灑講台，是在一九五八年，十二歲的我在瀋陽第五中學讀初中。開學第一堂音樂課，我吃了一驚：上了六年小學，教音樂課的都是年輕女老師；而眼前這名鄒老師卻是年近花甲、瘦乾的小老頭。

音樂老師當然要唱歌，可是鄒老師的聲音既啞又破。他知道唱歌是自己的短板，所以避短揚長，經常講些樂理知識。然而我最感興趣的，是鄒老師常讓我們欣賞音樂。他用手搖留聲機和黑膠唱片，播放我從未聽過的歌曲，每放一首歌，鄒老師就介紹詞曲作者，講解時代背景，以加深我們的理解。

我印象最深的一節課，是鄒老師用留聲機放「松花江上」：「我的家在東北松花江上，那裡有森林煤礦，還有那滿山遍野的大豆高粱。我的家在東北松花江上，那裡有我的同胞，還有那衰老的爹娘。」

當時的我是個毛孩，學的都是兒童歌曲，從來沒有聽過這麼深沉、如泣如訴的歌曲。一曲放完，鄒老師講起這首歌的時代背景，還有他的親身經歷。原來鄒老師與著名音樂家冼星海是朋友，他早年在瀋陽一個文藝團體擔任團長。一九三一年九月十八日，日本 軍隊打響侵略中國的第一槍，鄒老師不甘當亡國奴，帶著文藝隊連夜趴上火車逃難，從此在關內顛沛流離。

鄒老師說：「同學們，你們還小，生活在和平年代，難以體會這首歌的情感和我們這輩人的遭遇。」鄒老師講著講著，淚水從他蒼老的臉頰流下，原本就沙啞的聲音又添了哽咽。鄒老師說：「你們知道嗎，歌裡反覆提到的九一八，指的是九一八事變，就發生在離我們學校不遠的地方。」

聽過鄒老師的講述，我特地去尋訪了北大營、柳條湖和炸彈碑，憑弔那不遙遠的往事。我沒想到從一首歌曲竟引申出這麼多故事，明白了歷史不只是課本上乾巴巴的文字，還有遺跡、影像、音樂和親歷者的血淚。

第二次見到老師淚灑講台，是在一九六一年，十五歲的我在松江二中讀高中。松江二中是上海重點中學，聚集各學科的名師，語文老師樊庚蘇是其中一個。樊老師中等身材，頭髮稍禿，腦門寬闊，在中國近代文學史與音樂史上有一席之地。一九四四年，樊老師以「長工」為筆名，寫出著名的「茶館小調」，成為諷刺歌曲的代表作。

樊老師給我印象最深的，是他以真情講課。記得他布置我們寫命題作文，一個同學住老西門，寫了那一帶的今昔變化，樊老師認為他寫出真情，就朗讀給我們聽。他讀著讀著，不由得講起自己人生的今昔，講到動情處情不自禁落淚，聲音哽咽難以自己。

樊老師這堂課給我的印象極深，讓我懂得只有講真話、以真情寫出的文字，才能感動讀者。來美三十多年，我在世界日報 發表兩百多篇文章，有許多篇就是抒發真情、拌著眼淚寫下的，淚水浸濕了稿紙。

➤➤➤淚灑講台的老師（下）