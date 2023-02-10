六○年代初，在大陸的南海之濱的一個漁區，爆發了一條特大的「書記嫁女」的新聞。本來，婚姻嫁娶，自古皆然，為什麼社會要大呼特呼呢？

原來，千百年來綏化落後的漁區，歷史積澱了不少清規戒律，如繩似索，套住了人民手腳，妨礙了社會的進步。例如規定水上生活的人，不能和岸上的人結婚等奇怪規律。

南澳漁區黨委書記女兒陳平平，年方十九，長得玲瓏可愛，一米四的身高，在校讀書時品學兼優，中學畢業後在社辦的五金機械廠當職工。飛鵬漁業大隊的大隊長兒子程水生，中學畢業，由於漁船上要裝機帆船，就派他到社辦五金廠學機械。

這對男女，在校時是同學，現在在同一工廠做工，感到分外親切。陳平平在車床技術上給了程水生很大幫助，而程水生一米八高的大塊頭，在搬動機器設備上也幫了陳平平很大的忙；兩人互補，日久生情，成了一對戀人，很快達到談婚論嫁的地步了。

人們之間閒談的話題，最敏感的莫過於男女之間的事情了。岸上的黨委書記要將女兒嫁給水上人的旦家仔（對沿海水上漁民的統稱），這個消息還不轟動嗎？有人說堂堂一個書記女就這麼成為一個旦家婆了；有人說那個旦家仔一米八和一米四的書記女恰好是個卜字，根本不相配，「門不當，戶不對，水陸不通，人也不成對啦」。這些閒言誹語，聽得陳書記的老娘心煩了，她質問她的兒子，是不是要將她的孫女送到旦家船去。

書記答：「現在的年輕人，她自己不願去，你推她也不去，她自己願意去，九個牛也拉不回，不同你們老一輩的，婚姻大事，不是靠自己的主意，而是父母之命，媒妁之言就決定了終生，包辦的婚姻有多少對是幸福的？」這段話挖起了他母親年輕時一樁錐心事。他母親和表哥那一段自由戀愛的婚姻，在陳書記口中無意中挑起來了，因此突然語塞。陳書記知道失言，連忙離開屋子走出外面去了。

在門外正巧遇到陳書記平時工作的一群謀士，他們知道書記因為女兒的婚姻問題會分散他的主要精力，於是，一起為此事研究，借力使力，以書記嫁女為題材，在這個漁區搞一次移風易俗的旋風，樹立一個新風尚。恰好書記駕到，他們就把初步的方案提給書記參考，書記聽了很滿意，定好方案以後，這班謀士就分工負責去了。

還有兩天就是春節了，在南澳漁區的碼頭上，張燈結綵，在東西兩水泥柱上掛著兩盞大燈籠，正面用船板搭起一個大講台，講台上方架著一塊橫幅，上面寫著「書記嫁女暨預祝春節聯歡晚會」幾個大字。大會尚未開始，會場周圍已密密擠滿了人。

晚上七時整，大會開始，主持人請書記講話。只見陳書記健步走到台前說：「現在，按照大會既定程序進行。」說完，就回到他的座位上坐下來。跟著上台講話的是學校的教導主任，他說：「婚姻是人生大事， 我講個有關大官劉景擇婿的故事。」

故事中，劉景有個女兒，愛如掌上明珠，要找個好女婿才配得上她。女兒已長大成人了，還未物色有心儀的對象。有一天，劉景到馬房去看看，見了馬廄卒杜廣，就和他談起話來；他感到這個杜廣，談吐不凡，胸有大志。劉景回家對太太說：「為女兒擇婿二十年，竟然廄裡有麒麟。」於是，就把女兒嫁給了杜廣。

他問道：「現在，我們的書記嫁女，有沒有這個故事裡的影子呢？」

再下面是政府公務員鄭一良先生發言，說他三十歲時，憑父母之命、媒妁之言辦婚事，但因沒錢辦大筆婚事開支而告吹了。直到解放以後，四十歲了，才和現任妻子結婚，到政府登記，只用三角錢取了結婚證書，就把婚事辦妥，他把證書展開給觀眾看，全場立即報以熱烈掌聲。

鄭一良跟著說：「夫婦和而家道成，我的妻子其貌不揚，但我愛她人品好，賢淑可愛，所以家道融洽。我國漢朝時有個叫孟光的女子，面容醜陋，但人品好，嫁給梁鴻，夫妻舉案齊眉，至今傳為佳話。所以，找對象第一要重人品。」話聲一落，又是一陣熱烈的掌聲。

下面是一對新婚夫婦亮相了，台上的左邊，出現了漁民子弟的程水生，台上的右邊走出了書記女陳平平，兩人走近以後，牽起手來說：「我們自願相識，我們喜歡對方。」接著陳書記出場，只見他手牽著女兒向台中央走來，台的左邊早已走出了程水生的父親，和兒子一起在台中央等著。

陳書記牽著女兒陳平平走到程水生父子面前，把陳平平交給了程水生，兩親家齊齊向觀眾亮相，台下立即爆發了長時間的熱烈掌聲。至此，書記嫁女節目結朿，隨來的是由學校和文娛宣傳隊的優秀節目演出，大會直到晚上十時半在「團結就是力量」的歌聲中結束。自此以後，書記嫁女這股風，在南澳漁區確實起了移風易俗的作用。