《老物件情懷》手工藝品跨越鴻溝

一片秋葉的手工藝品。

一般人誇讚我老哥做事認真負責，為人忠厚誠懇，對朋友慷慨大方。我們兄妹之間卻有一條無形的鴻溝，始於少年期，始終沒法跨越。

哥哥天資聰穎，領悟力強，從五歲開始上小學起，就痛恨死讀強記。童年時，身為空軍飛行員的父親每次出差時，會囑咐生為長子的哥哥要聽媽媽、外婆的話，要做弟妺的好榜樣，要用功讀書。他十歲時，父親出任務飛機失事，母親成為一家之主。原本活潑開朗的哥哥，驟然變得沉默寡言，憤怒時欺負弟妹，這促使我和小弟結黨以對付「外侮」，我們兄妹之間開始有了隔閡。

當他經歷了公立小學的體罰教育 、中學的填鴨式教育，和高中畢業後嚴格的暑期軍訓班，未滿十七歲的哥哥成為一個喜怒無形於色、少年老成的小大人。母親看在眼裡，疼在心裡，決定移民加拿大 ，希望自由開放式的教育能讓兒女順性成長，發展潛能。

剛抵加拿大的我們，面臨到許多新環境給予的困難和考驗，包括所有課程全用英文的壓力。尤其是哥哥，上大學預備班的第一天，翻開的書本是莎士比亞四大悲劇之一的「馬克白」（Macbeth）。在僅僅數月裡，他得通過這門英國 文學的課程，且不能讓它把總平均分數拉得太低，影響到申請大學的錄取機會。每天他苦讀至深夜，還得記著拿暗色床單遮住窗隙、門縫，不讓燈光外洩，以免房東數落，抱怨電費增加。

第二年秋天，哥哥進了大學的工程系，他的第一志願。

應該是苦盡甘來的時候，豈料哥哥驟然變得喜怒無常。他對外人和氣友善，一進家門，聽到我在練琴或是小弟聽熱門歌曲，就突然怒火中燒，咆哮謾罵，甚至踢門摔東西。我開始躲避他，同住一個屋簷下，我一度和他冷戰，一年多不曾交換過一言片語。

大學時，我猶豫不決是否該放棄醫預科，投入音樂，頭腦冷靜、善於思考分析的哥哥鼓勵我憑自己的興趣選擇。數年後，我音樂系畢業的作品發表會，和之後成為專業作曲者所有的音樂會，他從未出席。雖然是一家人，我們卻生活在截然不同的世界裡。

他成為人父後，對孩子嚴厲管訓，尤其是對早熟又敏感的老大管頭管腳，孩子動輒得咎，看得母親和我搖頭嘆息，心頭沉重。我自問：是否年幼失父，沒有了父親的榜樣，使哥哥塑造了自以為是的嚴父形象 ? 從此，我放棄了嘗試與他溝通。我們像兩條平行線，找不到相交點。

但是，幾十年來，我永遠記得滿心溫暖、充滿歡欣的那一刻。一個下午，哥哥放學回家，笑嘻嘻地遞過來一個小物件，說：「給妳。」我詫異地接下他在加拿大做的第一件手工藝品：一片秋葉鑲在精心刻製成的六角形有機玻璃裡，我珍藏至今。