五十四年前，在上山下鄉的大潮中，我毫無抵抗地被裹挾到一個離家近在咫尺，卻又偏遠的鄉村。說近，這個地方離家不過四十公里；說遠，坐汽車 過去要花大半天時間，下車後還要步行十幾里地，再加上巨大的城鄉差別，令人感覺遠在天涯。

一九六八年十一月十七日早晨，在媽媽的陪伴下，我揹著行李來到家門口的路邊。天上飄著稀疏的雪花，時而一陣冷風吹過，我下意識地縮一下脖子。這是那年的第一場小雪，好像比往年早了一些，預示一個寒冷的冬天開始了。

路邊集聚許多下鄉的學生和家長，過一會來了很多解放牌汽車，沿著路邊停了很長一排。同學們按照各自的去處將行李扔到車箱裡，再爬上汽車。沒有離別父母的悲傷，涕泗橫流；也沒有背井離鄉的沮喪，捶胸頓足；沒有志在四方的革命激情，也沒有建設社會主義新農村的豪言壯語。大家都很茫然，心裡明白形勢比人強的道理，知道下農村是不可抗拒的命運。

汽車開動了，家長們在路邊揮手和自己的孩子告別，嘴裡不停地叮嚀。車上的人聽不清他們在說什麼，但都知道說的是什麼。大家不停地揮手，嘴裡答應著，讓家裡放心。媽媽在人群中揚著頭向我招手，我也招了招手，並示意她回家。她站在那看著漸行漸遠的汽車，一直到看不見。

汽車很快就上了鄉村土路，一路顛顛簸簸，同學們坐在車裡搖搖晃晃，下午才到達目的地。這個地方是農安縣燒鍋公社新興大隊，全大隊有三個集體戶，大約有五十多人。

老鄉們已經準備好歡迎城裡來的學生，在大隊部為我們表演兩人轉，其九腔十八調、七十二嗨嗨中總帶有一絲悲情和憂傷，好像在訴說農村生活的苦難和無奈。歡迎會結束後吃飯，吃的是高粱米飯、土豆燉白菜；燉菜黏糊，顏色有些發黑，吃起來一股土腥味，總覺得菜湯裡有泥土。

飯後，三個集體戶的同學分別坐馬車去各自的小隊。我們戶被分配到第四小隊，屯名是前黑槓，因為屯子裡樹木較多，遠看像一條黑色的槓槓。到達前黑槓後，我們拿著行李去房東 家。五個男生和房東的弟弟文財住一屋，文財是單身，一人住東屋，哥哥一大家子住西屋。

聽說和農村人住一個炕，那四個男生便你追我趕地跟著房東走，一進屋就迅速搶占遠離文財的位置，爭先恐後地將行李往炕梢那邊扔。一路上我不解他們為什麼走那麼快，看到他們往那邊扔行李才恍然大悟，原來是不願意挨著農村人睡覺。

等我拿著行李走到炕沿時，靠炕梢那邊已經擺滿了行李，只剩下一個緊挨著文財的位置。我挨著文財睡了一年多，他身上的虱子爬到我身上，又從我身上爬到旁邊同學的身上，一個傳一個，每個人都是一身虱子。最要命的是跳蚤，防不勝防，我全身幾乎被咬爛了，留下很多暗紫色的斑痕，離開農村後十多年才逐漸褪去。