我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

下鄉那天

冰星

五十四年前，在上山下鄉的大潮中，我毫無抵抗地被裹挾到一個離家近在咫尺，卻又偏遠的鄉村。說近，這個地方離家不過四十公里；說遠，坐汽車過去要花大半天時間，下車後還要步行十幾里地，再加上巨大的城鄉差別，令人感覺遠在天涯。

一九六八年十一月十七日早晨，在媽媽的陪伴下，我揹著行李來到家門口的路邊。天上飄著稀疏的雪花，時而一陣冷風吹過，我下意識地縮一下脖子。這是那年的第一場小雪，好像比往年早了一些，預示一個寒冷的冬天開始了。

路邊集聚許多下鄉的學生和家長，過一會來了很多解放牌汽車，沿著路邊停了很長一排。同學們按照各自的去處將行李扔到車箱裡，再爬上汽車。沒有離別父母的悲傷，涕泗橫流；也沒有背井離鄉的沮喪，捶胸頓足；沒有志在四方的革命激情，也沒有建設社會主義新農村的豪言壯語。大家都很茫然，心裡明白形勢比人強的道理，知道下農村是不可抗拒的命運。

汽車開動了，家長們在路邊揮手和自己的孩子告別，嘴裡不停地叮嚀。車上的人聽不清他們在說什麼，但都知道說的是什麼。大家不停地揮手，嘴裡答應著，讓家裡放心。媽媽在人群中揚著頭向我招手，我也招了招手，並示意她回家。她站在那看著漸行漸遠的汽車，一直到看不見。

汽車很快就上了鄉村土路，一路顛顛簸簸，同學們坐在車裡搖搖晃晃，下午才到達目的地。這個地方是農安縣燒鍋公社新興大隊，全大隊有三個集體戶，大約有五十多人。

老鄉們已經準備好歡迎城裡來的學生，在大隊部為我們表演兩人轉，其九腔十八調、七十二嗨嗨中總帶有一絲悲情和憂傷，好像在訴說農村生活的苦難和無奈。歡迎會結束後吃飯，吃的是高粱米飯、土豆燉白菜；燉菜黏糊，顏色有些發黑，吃起來一股土腥味，總覺得菜湯裡有泥土。

飯後，三個集體戶的同學分別坐馬車去各自的小隊。我們戶被分配到第四小隊，屯名是前黑槓，因為屯子裡樹木較多，遠看像一條黑色的槓槓。到達前黑槓後，我們拿著行李去房東家。五個男生和房東的弟弟文財住一屋，文財是單身，一人住東屋，哥哥一大家子住西屋。

聽說和農村人住一個炕，那四個男生便你追我趕地跟著房東走，一進屋就迅速搶占遠離文財的位置，爭先恐後地將行李往炕梢那邊扔。一路上我不解他們為什麼走那麼快，看到他們往那邊扔行李才恍然大悟，原來是不願意挨著農村人睡覺。

等我拿著行李走到炕沿時，靠炕梢那邊已經擺滿了行李，只剩下一個緊挨著文財的位置。我挨著文財睡了一年多，他身上的虱子爬到我身上，又從我身上爬到旁邊同學的身上，一個傳一個，每個人都是一身虱子。最要命的是跳蚤，防不勝防，我全身幾乎被咬爛了，留下很多暗紫色的斑痕，離開農村後十多年才逐漸褪去。

汽車 房東

上一則

張學良，「中國人」， 是條漢子！（下）

下一則

心中最掛念的豆腐

延伸閱讀

父親的炒豬肝

父親的炒豬肝
新疆阿克蘇地區沙雅縣6.1地震 暫無人員傷亡

新疆阿克蘇地區沙雅縣6.1地震 暫無人員傷亡
防彈少年團Jin跟隨Rain腳步 當新兵教育隊助教

防彈少年團Jin跟隨Rain腳步 當新兵教育隊助教
追隨Rain的腳步 防彈少年團Jin入伍當選助教

追隨Rain的腳步 防彈少年團Jin入伍當選助教

熱門新聞

抗SARS台大胸腔科醫師廖永祥癌逝多年，他的女兒廖翊安（左）與妹妹廖翊如（右）規畫策展「老爸的時空膠囊」，更在展場打造當時廖永祥生前房間，傳達對父親的思念。（中央社/廖永祥醫師生命教育協會提供）

父女版「P.S.我愛妳」名醫癌逝 留時空膠囊給前世情人

2023-02-05 16:34

該不該管閒事？

2023-02-05 02:01

夫妻之間

2023-02-01 02:00

錦囊妙計

2023-02-03 02:00
年輕的高級妓女。Alexandre Francois Xavier Sigalon（1787-1837）畫作。

燕南飛

2023-02-06 02:02

最後一道咖哩雞

2023-02-03 02:01

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責