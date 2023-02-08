《老物件情懷》萬里情緣

小座鐘。

家裡的壁爐上擺了一個走了四十年的小座鐘，那是一九八三年結婚時，我的美國HostMom（寄宿家庭母親）送給我的結婚禮物。「送鐘」和「送終」是諧音，在中國人的習俗裡通常不會送鐘當禮物的，但當時想到這是他們的美意，也就擺在家裡最顯眼的位置，當成是最珍貴的結婚禮物。

追憶起在台灣師大四年級時上「應用人類學課」，我們有份作業是可以自由發揮寫篇專題報告。因為我有一個很愛算命的母親，我們四個小孩小時候都曾經算過命，在那張薄薄的紅紙黑字裡，我記得我的命格裡有「文曲星」，且將有五男二女。

那時我深深懷疑算命的準確性，所以我寫了一篇「漫談算命」的報告，自己下了點工夫念了一本紫微斗數的算法，也幫自己排列了九宮格的星座，並且去找了一個算命先生算了自己的命運。那時印象最深刻的是，算命先生說我是「秋天的木遇水才會發，一定要嫁給在外國出生的人士，否則會結三次婚離三次婚」，那時我笑著對他說，以我懶惰的個性只可能結一次婚離一次婚，而且住在台灣小島，去哪裡找個海外人士？

那時候爸爸老是在耳邊囉唆，因為母親早逝，他得快點幫我找個好郎君。為了避免結婚的壓力，我申請了一所伊州的州立大學幼兒教育 碩士，想念完書後可以回台灣開幼兒園，發揮教育的創意理想。

在一九八一年的寒假，我們一群窮外國學生們，開了兩部一千元左右的老爺車西征加州 ，一路住廉價旅舍，分擔旅館錢和油錢。因為會開車的男生不多，所以找來了念別間學校的香港 人Tom來幫我們開車。我們一路玩玩，停了猶他州鹽湖景點、賭城，洛杉磯的迪士尼樂園，最後借宿在一個朋友在舊金山的小公寓。

無意中，和Tom坐在小客廳閒聊了起來，高大胖胖的他說的是廣東國話，大概只有我聽得懂。那時對他有一種似曾相識的感覺，很奇怪地覺得他是我未來的老公，後來聊起來，他說他也感覺到我是他未來的妻子。

那時他念的是社會學博士，原因是有不錯的獎學金加上免學費，但是前途茫茫。一名外國學生念完社會學博士，非常難找到教職，所以他就申請我的學校改念電腦，也藉由香港朋友的幫忙，在學校電腦中心找到半職工作。我們後來也順利地結婚生了兩個女兒，但並沒有像算命仙所說的五男二女，也許繼續生的話會有弟弟們？

那時老爸認為這個躲在象牙塔念了兩個碩士、三分之一博士的三十一歲男子，不能提供經濟無憂的婚姻，女兒會跟著受苦。但沒想到，如今七十一歲的老公，仍然在電腦的專業裡沒有被裁員。

記得小時候祖父在台灣鄉下日本宿舍的牆壁上寫著首古詩：「人心曲曲彎彎水，世事重重疊疊山，古古今今多變改，貧貧富富有循環，將將就就隨時過，苦苦甜甜命一般。」

一個出國抉擇，卻成就了一段異國相識的姻緣，就像「前世今生」（Many Lives, Many Masters）書裡所說的，我們的靈魂是不斷地輪迴，有時前世的姻緣，會繼續出現在你的周遭，也許變成了你的好友或姊妹、母女、夫妻。也許四十二年前和老公初見面時的熟悉感，就是緣於前世的緣分；也許那個小座鐘將伴隨我們走完這一生。