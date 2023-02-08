五七幹校的歲月（下）

雖然我沒有在全體人員參加的大會上遭受批鬥，但稅務局專門針對我召開過多次批鬥會。其中有兩次，連續兩個晚上，對我進行疲勞轟炸般的批鬥。

第一個晚上大約三、四十人，主要目的是逼我承認在流亡中學時參加了反共救國軍；這個名字，我在流亡學校壓根就沒聽說過，當然沒法承認。當晚，兩、三個小時批鬥沒能把我攻破。第二天夜裡，為壯大聲勢，稅務局邀請建設銀行和財政廳的部分革命群眾，聯合對我進行批鬥，他們卯足了勁，一定要把我制服。

夜深人靜，建行的造反派張鶴齡還沒進會場，就聲嘶力竭地高喊：「把漏網右派黃xx揪出來！」狼嚎般刺耳的聲音畫破夜空。批鬥會上一個姓姜的造反派，個頭大，有力氣，使勁壓我的頭，惡狠狠地說：「我就不信今天制不服你！」同時，三、四個人上來對我拳打腳踢。建行革委會的陳林友則威脅我說：「你頑抗到底沒有好下場！憑你過去交代的反動思想就可以槍斃你！」

聽他提起「過去交代的反動思想」，我頓時頭皮發麻，感覺大禍即將臨頭。

那是一九五二年二月，我所在的貴州省軍區政治部文工團開展民主運動，號召大家「向黨交心」。當時有一個混帳邏輯：出身地主，一定有反對共產黨 的反動思想；凡是出身不好的，人人需要過關。運動中大會、小會，逼我交代反動思想，說只有向黨交了心，才算向黨靠攏。連續不斷的威逼，令我幾乎神經錯亂。

為了過關，我萬般無奈，瞎編一套反動思想的「交心材料」。沒想到這些交心材料從此成了我的「罪狀」，每次政治運動，都會被拿出來做為我反動思想的罪證：一九五五年肅反運動中，我被審查關押三個月；一九五七年反右，差點被戴上右派帽子；文革，這些交心材料又成為迫害我的證據。

此時此刻，陳又試圖翻出這陳年舊帳讓我就範。恐懼、痛苦、悔恨湧上心頭：悔不該當初向黨交心，瞎編亂造交心材料。

惶恐之中，妻子和一對小兒女可愛的面容浮上心頭，我暗下決心，必須頂住，絕不能再犯過去交代反動思想時犯過的錯誤。在非人的折磨中，我漸漸冷靜下來，心想：除了出身不好和有社會關係問題（我的大哥一九四八年隨國民黨 去了台灣），我沒有任何他們可以挑出來的毛病，加在我頭上的莫須有罪名，總有一天會得到澄清。眼下，我唯一的辦法，只有忍受、再忍受，為了妻子，為了兩個孩子。

批鬥會從七時開始，持續到十二時多。眼看不會有任何結果，造反派只得草草收場。

後來得知，逼我承認參加反共救國軍，源於山東老家和我一起在海岱中學（流亡學校）讀書的同學張克聰的檢舉揭發。鑑於我兩場批鬥會拼死也不承認，單位決定派幹部去山東菏澤做外調。

張克聰是我的老鄉，海岱中學的同學，我們是換過帖的結拜兄弟。學校解散後，他回了老家，後來成了菏澤醫院的醫生。文革中，他遭到殘酷批鬥，撐不住，就瞎編自己參加了反共救國軍，並檢舉揭發了我和他的堂哥張克禮。

萬幸的是，單位派去山東菏澤搞外調的朱榮明既正直、又有經驗。張克聰對他講述了真實情況，經當地相關部門核實，最終，財政廳認定張對朱所述屬實，正式把我參加反共救國軍的案子撤銷了。

日子一天天艱難過去。大約一九六九年上半年，扎佐林場五七幹校壽終正寢。革命群眾各自回單位上班，我們這幫牛鬼蛇神則在貴陽工業管理幹部學院辦的學習班繼續學習，等待解放，直到一九七一年底學習班宣告結束。

➤➤➤五七幹校的歲月（上）