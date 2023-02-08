世上沒有任何人會希望自己再婚，但是如果不幸喪偶或是離婚，再找一個伴侶，重新組建一個新的家庭，是人之常情。再婚夫妻面臨最大的難題是「不信任感」，所以婚前最好把「財產和錢」說清楚，省得婚後節外生枝。

住在鄰村的陳子雲，三十多年前全家移民美國，經過多年努力，生活安定、幸福，兒女各自成家立業。很遺憾，退休 前老伴去世，退休後的陳先生形單影隻，心中不由得升起返鄉再找一個老伴的心思。

比陳先生小十多歲、喪偶的淑蕾，經人介紹，兩人有相同的經歷，相互理解，正式組建了新的家庭。淑蕾帶著對未來充滿美好的憧憬，高興地踏上了美國之旅，生活雖然不如預期那麼美好，倒也安定。第二年返鄉探親，住了半年才返美，回來後，陳先生的兄嫂又邀請他們同去郵輪旅遊，玩得非常開心。年底，陳先生的朋友劉老闆公司的倉庫人手不足，淑蕾夫妻前往幫忙，工作輕鬆，又有收入，淑蕾滿心歡喜，覺得美國的生活越來越好。

然而計畫趕不上變化，第三年，陳先生被查出「腸癌三期」，這噩耗震驚眾人，驚慌失措。為了以防萬一，陳先生召開家庭會議，商量對策和研究解決財產方案，經過一天的協商，小女兒（會計師）為主，將父親的財產全部分配完畢，甚至連車子（淑蕾自己剛買了一台新車），大家也把它當作「禮物」送給了二女兒的兒子。他們沒有給繼母淑蕾留下一分錢，萬一陳先生真的走了，她該怎麼辦？有人考慮過她的未來嗎？事發突然，淑蕾一時之間不知道該如何應對？何去何從？當時的處境真是傷心又難堪。

陳先生開刀切除了腫瘤 ，復元良好，兩個月後依舊回去上班。這時劉老闆的太太知道了事情的真相，對陳先生的處理方式不滿，為了表示支持淑蕾，劉太太將兩人的薪水全數交給淑蕾，陳先生自知理虧，也不敢去理論。

淑蕾和我一見如故，她問計於我，這樣的情況，我也無計可施、愛莫能助。忍氣吞聲的淑蕾，決定三十六計走為上策，收拾行李打道回府之時，新冠疫情 爆發，有家難奔，迫不得已，忍耐了三年，期間還是繼續領陳先生的薪水。最近疫情稍微好轉，淑蕾決定在農曆年前回家，徹底結束這段令人失望、痛心的婚姻。

再婚夫妻在經濟和物質方面，各有自己的小心思。再婚不可怕，不過要有可以處理問題的智慧，再婚一樣可以得到幸福，白首偕老。