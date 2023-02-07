五七幹校的歲月（上）

一九六七年秋天的一個早晨，機關文革造反派突然來抄家，抄走了我的二十多本日記，接著押送我去辦公室，將我軟禁起來，隔離審查。

第二天，機關辦公大樓一樓，二、三十米長的走廊貼滿了我的大字報。一夜之間，我被打成「漏網右派」，跟「走資派」們一起接受批判。這種狀態持續到一九六八年初夏，我被送往貴陽郊區的扎佐林場「五七幹校」進行勞動改造。

扎佐林場五七幹校是貴州財貿系統所辦，總校在林場本部。我去勞動改造的，是財政廳及其下屬稅務局與建設銀行的分校，大約一百多人。幹校成員分為兩類，一類是被關「牛棚」的廳局級走資派，和像我這樣被關「羊棚」的被審查對象，通稱「牛鬼蛇神」；另一類是「革命群眾」。

一到幹校，我就被迫戴上牛鬼蛇神的胸牌。胸牌白布打底，上書「牛鬼蛇神」四個仿宋黑體字，工整醒目，用別針戴在左胸，目的就是要在大庭廣眾之下彰顯這種恥辱。

那時，我們這幫牛鬼蛇神，每周都要到離幹校六公里的扎佐鎮上領取口糧。戴著胸牌，挑著擔子招搖過市，路上小童見了，撿小石頭往我們身上砸。

幹校有個規矩，去食堂排隊打飯，牛鬼蛇神必須排在革命群眾後面。排隊總有先來後到，但革命群眾來了，牛鬼蛇神必須自動挪到他們後面去。一天，去食堂打飯，我精神恍惚間忘了這個規矩，打飯隊伍外面站著一個「三結合」革委會幹部于某，此人轉業前是貴州省羅甸縣武裝部部長。他發現我沒有讓人，立即把我拽了出來，命令我排到隊伍最後面。

幹校革委會經常組織召開全校人員參加批鬥大會，批鬥對象是廳局級走資派，關羊棚的則一邊陪鬥。批鬥會上，走資派要坐「噴氣式飛機」，關羊棚的要低頭。

幹校的造反派們不像紅衛兵那麼野蠻，基本上不對走資派採取粗暴行動。但批鬥會往往一開就是兩、三個小時。那時正值壯年的我，低頭站兩三個小時，每次都疲憊不堪；而那些走資派大都五十歲以上，兩、三個小時噴氣式，其痛苦可想而知。

批鬥會常常出現一些令人啼笑皆非的場景。有一個叫曹樹棋的造反派頭頭，原是財政廳通訊員，在批鬥張廳長時質問道：「你在財政廳走的是什麼路線？」張答：「修正主義路線。」曹問：「你為什麼要搞修正主義？」張答：「我是跟劉少奇學的。」曹又問：「你的思想根源是什麼？」張答：「我家祖祖輩輩都不懂馬克思主義。我爺爺、我爹不知道什麼是馬克思主義。我是繼承了他們的思想。」聽到此，曹立刻表揚說：「檢討深刻！挖到了思想根源！」

另一次，批鬥冀副廳長。冀某已經寫了二十八次檢查，批鬥會上，曹樹棋說他的檢查「沒有觸及靈魂」，冀無可奈何地說：「我已經沒有靈魂了。」曹無言以對，只得帶頭喊口號：「打倒死不悔改的走資派。」

通訊員曹樹棋三十來歲，小學文化，文革中是財政廳革委會領導班子成員，負責管理牛鬼蛇神，這個工作讓他力不從心。某晚，他跪在毛主席像前痛哭流涕，說：「毛主席啊，毛主席，你老人家告訴我，該怎麼辦呀，這些人我管不了呀……。」

曹的醜行，從財政廳「革委會」另一個人口中傳出，傳得盡人皆知，給艱難度日的我們添了一點難得的笑料。

➤➤➤五七幹校的歲月（下）