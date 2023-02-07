中國人喝茶已經有數千年歷史，現代人喝茶非常講究，有特製的茶具，各種各樣的茶葉任你挑選，價格不菲。

六○年代長在北京 的胡同裡，記得每家都有一個大茶缸子，是搪瓷的。一般都不是買的，而是工作單位發配的或是獎勵的，不少搪瓷缸子上都印有「先進工作者」、「紅旗手」、「標兵」、「模範」等字樣。用的時間久了，難免有把瓷碰掉、磕扁。缸子裡面還有厚厚一層深棕色的茶鏽，可是大多不願意洗掉茶鏽，因為老人認為茶鏽可以保持茶的原始清香味道。

北京人喜歡喝茉莉花茶，簡稱「花茶」，清香四溢，沁人心脾，有點淡淡的苦澀，回味無窮。小時候住在琉璃廠，我父親很喜歡茉莉花茶。當年在琉璃廠街口有一家公私合營的茶葉店，工作人員都是多年以前店裡的夥計，完全是老北京的傳統和規矩，接人待客十分熱情。店裡裝茶葉都是銅罐子，大約一尺直徑、一尺半高，一個個擦得錚亮。夥計告訴我們，茶葉放在銅罐裡面可以不跑味，保持茶的清香原味。

家父每次都買一塊二毛一兩的茉莉花茶。根據客人買幾兩茶葉，夥計用大小不同的四方牛皮包裝紙，紙的光面印著一個碩大的紅色「茶」字和店名、地址等。夥計將茶葉秤好後，倒在包裝紙上，把紙的對角折起，三下兩下， 一個四四方方的茶葉包就包好了，那個碩大的「茶」字就在正中間。再用紙繩纏繞，留下一個圓圈，客人可以拎著。

一般胡同裡的家庭都是用蜂窩煤燒水做飯，平時煤爐上總是燒一壺水，水燒開了就要灌入「暖壺」，就是保溫瓶。客人來的時候，從茶葉罐裡捏出一點茶葉到茶缸裡，加入開水沖茶，蓋上茶缸蓋悶一會，茶就沏好了。

尋常百姓家買不起高檔的茶葉，一般用的是茶葉沫，也就是茉莉花茶炒製過程中剩下的碎沫，稱為「高沫」，價格便宜，大概兩毛八一兩，味道還不錯，只是茶葉沫不太能續水，因為很快就沒有茶味了。

家裡有幾個玻璃水杯，將茶缸的茶倒入水杯裡，供客人享用。茶缸裡的茶只能倒出去約三分之二，留三分之一續水，沖第二次。茶水從茶缸裡都倒出去，叫「噘乾了」，也就不能再續了。

茶缸子是五、六十年前的物件，數年後大家用罐頭瓶子沖茶，現在已經沒有人用了。時過境遷，不過還是經常看到國人拎著玻璃或塑料茶瓶，離不開茶。