《老照片說故事》紅葉秋色愛晚亭

一九六六年秋天，作者在愛晚亭前凝神遠望的留影。

長沙是湖南省會，位於靈秀悠雅的蕭湘之地，有清澈的湘江緩緩流過，更有俊俏多姿的岳麓山坐鎮。岳麓山乃南岳衡山七十二峰之尾，故有「岳麓為足」之說。它崛起湘江西岸，不僅風光旖旎，而且名勝古蹟 繁多，最負盛名的當屬岳麓書院和愛晚亭。我於一九六六年大串連之際，曾由北京 南下長沙，專程遊覽愛晚亭，駐足亭前凝神眺望，留有黑白照片一張（見圖），成為人生寶貴而難忘的記憶。

愛晚亭建於乾隆年間，就在岳麓景區入口處的山腳下，很容易找到，無須擔憂費勁爬山之苦。亭之名源於唐代詩人杜牧的「山行」詩：「遠上寒山石徑斜，白雲深處有人家。停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。」這是我們小學時就讀過的膾炙人口七絕，所以一心想親自停車於這個體現杜詩揮灑意境的著名古亭，領略它的獨特風情。

何況，我知道毛澤東年輕時常與友人知交到這休憩並縱論天下事，出於對領袖的景仰和熱愛，我到長沙後首先去了韶山瞻仰故居，愛晚亭就是下一個必到之處。

從照片可見，愛晚亭的確莊重古樸，風姿綽約。它有雙層晶亮的墨綠琉璃瓦頂，四角的飛簷翩然向上，彷彿要凌空騰飛。正面的兩層瓦頂間有一塊長方紅匾，上面是偉大領袖親書「愛晚亭」三個大字，呈現的是領袖一貫的飄逸字風。第二層瓦頂下方還高懸著導師兼舵手的肖像鏡框（現已撤去），完全符合當時無限崇拜紅太陽的潮流。

試想，文革初無數古蹟文物和亭台樓閣都被「破四舊」的邪惡舉動摧殘破壞，而愛晚亭卻安然無恙，還有專業照相部門為遊客攝影 留念，顯與它跟偉大領袖的特殊淵源有關。記得我只付了幾毛錢拍照，照相館的人後來把照片直接郵寄到家。

我去時正是金秋十月，適逢景區內紅楓處處，「層林盡染」，煞是好看。但那日遊人並不多，亭子裡只零零落落幾個閒人，也許因為不是周日，或因並非所有人都是小杜詩迷，所以我不必排隊就能站上去照相。

我的遠程訪客裝束應能反映些當時國情，胸前佩戴的領袖像章和手中緊捧的紅寶書，都是那狂熱年代的歷史見證。此外，我手臂上十分顯眼地沒有風靡一時的紅袖章，蓋因我作為一個初中生，不屬「紅五類子女」而無緣取得紅衛兵籍。我穿的上衣也明顯過於短促，側面反映了那時我家兄妹眾多而生活不夠寬裕之狀，但凡衣物非到實在不能再穿時，絕不言棄。

再從攝影角度看，我站立在亭前矮坡上，攝影師則蹲於地面，鏡頭明顯朝上，為把古亭上方和頂部的沖天竿都能攝入鏡頭，客觀上幫我塑造出了仰面遠眺的「高大上」形象。愛晚亭的橫梁上有精致的繪製花紋和雕刻，正面兩根花崗岩石柱上，刻有由清代岳麓書院山長羅典撰寫的工整對聯，「山徑晚紅舒，五百夭桃新種得；峽雲深翠滴，一雙馴鶴待籠來」，形象生動地描繪了景區秀麗景色，可惜上聯沒能擠入照片視野。

愛晚亭堪稱中國亭台建築中的經典之作，難怪能與北京的陶然亭、杭州的湖心亭以及安徽滁州的醉翁亭合稱為「四大名亭」。想我足跡已遍布其中過半，只未得在醉翁亭裡「 觥躊交錯」，心下甚以為滿。

看著當年懵懂少年的幼稚身影，而今搖身一變已入古稀之列，不由意識到我實已置身「停車坐愛楓林晚」的境界，但願能在夕陽餘暉下多做些力所能及的事，比如料理家務、游泳鍛鍊和書寫短文等，為自己、家人和社會略作貢獻，活出「霜葉紅於二月花」的瀟灑和精采來。