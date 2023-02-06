我家的陽台上從二○二○年夏天開始，莫名其妙地長出一棵小樹，它的根不是扎在土地上，而是在二樓十多平方公尺陽台的流水槽上，流水槽大約二十五公分左右。剛開始我和愛人並沒在意，覺得在這裡的樹哪能長大呢？它既不是園林部門栽的樹，又沒有專人管理，要不了多久，就會自生自滅了。

奇怪的是，這棵小樹隨著暑去寒來、四季更迭，並沒有自行滅亡。它度過了寒風凜冽的冬天，它的樹幹和樹枝經過了風吹雨打，在春天來的時候，又是一片新綠，乾枯的樹枝上長出了新芽；它在大自然的滋養下逐漸長大……。

我覺得非常奇怪，所以總是在陽台上靜靜地觀察它的變化。兩年過去，從最開始一棵纖細的小樹苗，樹幹的直徑已經有了六、七公分粗了。無論是驕陽似火，還是風霜雪雨，絲毫沒有影響它的茁壯成長。

在一段懸空的陽台流水槽上，它的樹幹筆直，滿樹的葉子綠得可愛，像一把張開的綠色大傘，在我家陽台的上空飄來飄去，風一吹，輕輕搖曳。夏天的清晨，經常有鳥兒在樹梢上飛來飛去，輕輕呢喃。它亭亭玉立，生機勃勃，鬱鬱蔥蔥，又像一簾綠色的帷幕，在炎熱的夏天忠實地遮蔽著我家的陽台，從不謝幕。如今，它已經有兩層樓多高了。

這棵小樹的根沒有扎在土壤裡，我不知道它是靠什麼來吸收營養，也許它的根扎在牆縫中，我無法看到，但是它頑強地以自己的方式生存著。經過時間磨礪，這棵小樹就像一個在成長過程中沒有得到特殊照顧的孩子，沒有錦衣玉食，沒有家人呵護，但還是在風風雨雨中，健康成長。

也許它成不了棟梁之才，但是它知道「天生我材必有用」的道理，能為一個小小的陽台遮風擋雨，也許它覺得已足夠。

「獨憐幽草澗邊生，上有黃鸝深樹鳴。」這棵小樹，很像生活中自強不息努力奮鬥的人，靠自己的努力拚出一片天地。我喜歡這棵小樹，和在小樹上唧唧喳喳的鳥聲，它讓我覺得世間萬物存在有其合理性。樹雖小，且根淺，但是它是按照物競天擇的法則公平地生存在這個世界上，雖然渺小卻發揮著獨特的作用。