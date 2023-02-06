每一棟房子中都會有一個藏污納垢的角落。家中最高大的兒子被安置在最狹小的房間中，衣櫃的四分之三是過季的衣服和被褥，直到兒子成家走遠了，我打開了櫃子，卻再也關不上時，才意識到自己的虧欠。

隨著疫情 氾濫，遍地硝煙與烽火起舞，這一個小偏間成了我的諾亞方舟。捨去了沉重的舊衣物，換掉了書桌和床鋪，努力地讓陽光跨進窗台，小巧的房間竟透露著幾份雅致。從一堆瑣碎的日常中收拾好了時間，重啟那些被自己虧待多年的文字夢。

報名參加萬里之外的線上課程，先學習散文，再聆聽新詩。每堂課都有作業，我們依樣畫萌蘆地揮兩下，老師們得辛勤地調理那顛覆不安的思路，一場散文華爾茲，不是踩錯了步子就是亂了套。

終於讀懂了一篇文章中千萬摺疊中的埋梗和破題，老師在太平洋彼岸的暑氣中揮汗如雨地點讚。

新詩比散文更詭譎，寫下一片看似詩情畫意的辭藻，卻被老師很溫和而堅定驅逐出境，驀然回首，才在昨夜西風吹過的樹下，找到一些殘駭，還有一些不必要的句號，逗號和驚嘆號一起陪葬，像個遍體鱗傷的戰士。然而，諄諄善誘的老師仍一點一滴地撿起了屍身，將它們湊成了鳳凰，帶我們見證了文字的重生。

「起立，敬禮」那樣的程序給予我一種安定感。台北市閱讀寫作協會主辦的「生活寫作課」，總是用最傳統的方式開始每一堂課，不論山多高，路多遠，老師在一旁提示相隨。

一天黃昏，在報導文學課堂中走回六四的場景，隨著楊渡老師在炮火中走進胡同，看見血流成行的廣場，聽見一群學生，舉著白布條慎重地向軍人訴求，「我們只想，走進廣場中心去喚回那些帳蓬中的同學們，真的，我們手無寸鐵……」，用極緩慢的調子唱義勇軍進行曲，輕柔而堅定地滑過刺刀和槍桿。

凌晨，跟著老師去搶救那後腦中彈的同仁徐宗懋，三輪車伕拚命地踩，只為了救出一個中彈的生命，路走不通時，用布條抬著走。進了醫院，護士哭了，全世界都哭了。晚霞遲遲不肯告別，惟恐淚水擋住了歸途，而坦克卻毫不猶豫地霸占了街道。

一九八九年，我投出的「寫給兒子的一封信」， 四歲的兒子從彼時開始吮吸著的天安門 事件。眼下，楊渡老師帶領我們打開了更多的門，走過胡同，揭開鮮血寫下的歷史，手中的筆竟然有千斤的重負，那封信沉甸得付不起郵資了，只見老師依然誠懇地細數著每一塊磚頭上的史詩。

面對著窗口朗朗明月，眼前的教室像一個魔術箱，悄悄地打開了窗前的視野，隨著李祐寧老師走進「老莫的第二個春天」，探望那眷村中的沙場老將。跟著阮鳳儀，在「美國女孩」中找到共鳴，碰一碰導演 的聲筒，任時光機將自己吊在空中的綱索，忽遠忽近地進出各種場景，找回了故鄉的氣息。

在二十一世紀疫情下的方舟中邂逅文藝。展讀著陳義芝老師的詩：「天是不是更陰氣侯更涼；山顯得遠，雲顯得低；沒人知道什麼時候開始；我就等在這裡；這世界除此沒有其他故事。」儘管，跌跌撞撞地在寫作上掙扎，當「起立，敬禮」再度響起時，我依然抱著希望，等著蘊釀靈感，提起筆，藉著書寫，任文字游過海峽， 飛躍中央山脈。

站起身，只聽見清脆的碰擊聲，原來衣櫃中竟然還藏著一把古劍，想必是兒子當年的珍藏，劍峰依舊熠熠生光。