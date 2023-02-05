《老照片說故事》補考生的幸與悲

同齡的小夥伴都是上海工人，唯作者(前排左一)是農民。

我父母都是紡織工人，家中無人照看孩子，所以我和弟弟從小就在幼兒園全托，只有父母休息天才能夠回家一次。

一九六○年，當時上海公立小學的入學年齡為八歲，但父母為了省錢，提前將六歲的我送去質量差的街道民辦小學讀書，因為那裡招生 六歲的孩子。

學校沒有統一的校園，都分散在各個弄堂的住家中，我們教室單獨在一戶人家的客廳，樓上都是住家，後面是共用廚房。上課時住戶劈劈啪啪的走樓梯聲、樓上吱吱咕咕的踏地板聲、廚房鏘哩匡啷的炒菜聲，和著我們嘰哩哇啦的讀書聲，在七十二家房客的石庫門樓房裡，奏鳴著上海灘交響曲。操場就在弄堂裡，頭頂沒有飄揚的國旗，卻有一排排長竹竿上晾著的短褲、胸罩和滴水的衣被，好似聯合國 大廈前飄揚的旗幟。

那時孩子多，父母根本無暇顧及我，哥姊也不管我的學業。我和弄堂裡的孩子一起去學校，放學後再一起回來，從來沒有誰家父母去接送孩子。父母把學校當成幼兒園，反正讀不好書就留級，費用總比幼兒園便宜。

學校只有語文、算術兩門主課，採用蘇聯五分評分制，我總是「老三分」勉強及格。在自生自滅的環境中，磕磕絆絆地讀到五年級，而同齡的小夥伴都先後留級，只有我一路順風讀了上去。

一九六五年，我五年級期末考試算術不及格，需要補考，如果考不出就要留級，可父母還是不管不問。暑假中，我跟著弄堂裡的孩子們放風箏鬥蟋蟀，每天下午去附近的黃浦江游泳 。

我們赤膊赤腳，穿條短褲走在發燙的柏油馬路上，跳進涼涼的黃浦江那一刻，真是透心的快樂。我們一群小癟三，帶個破籃球當救生圈，游到停在江邊的木船和江心泊船的浮桶上玩。傍晚走回家，濕掉的短褲早晾乾了，父母也不知道我們去黃浦江游過泳。晚上我們躺在大街的涼床上乘涼，聽大人講故事，玩得不亦樂乎，早把補考的事情忘得一乾二淨。

臨到補考當天，母親才告訴我要去學校。補考時那些頭痛的四則混合運算題，我不分大中小括號，一口氣從頭算到尾。幾天後看補考成績，當然又是紅燈高掛，我終於成了同齡孩子中最後的留級生。

一九六六年，我小學將畢業，但算術成績依舊很差。母親正擔心我能否考進中學，誰知五月爆發文革，中學全部停止招生，我們這一屆成了上海有史以來唯一的七年級小學生。一九六七年，進中學不用考了，改成就近分配，真是不幸中的萬幸，我又逃過一劫。讀中學沒課本也沒考試，更沒留級。混到一九七○年，成了六九屆初中畢業生。

但這屆一片紅，年滿十七歲全部下鄉，我才十五歲，可以再等兩年分配，卻因父親屬歷史反革命分子，而被迫提前下鄉，到討飯窩的安徽淮北插隊落戶當了童工知青，十一年後，歷經千難萬險才返回上海。而留級的小夥伴們因分配方案改變都沒去外地，反倒都成了上海工人。補考生的幸運，竟成悲慘人生的轉折點。