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難忘的元宵節

陳宗良

西元一九八六年，我時任台灣澎湖海軍軍區汽車隊的預官輔導長，當年軍區共有四個主要單位：港防隊、港務隊、工程隊和汽車隊，負責軍區的防衛和支援工作。汽車隊是四個隊中最小的單位，掌管軍區各種車輛，包括卡車、吉普車、消防車、長官座車、甚至囚車，隊中主要成員都是駕駛兵或是汽修兵。

春節期間，軍區司令貼心地到各隊贈送加菜金慰勞弟兄並共進晚餐，初一到港防隊、初二到港務隊、初三到工程隊，正月十五元宵節到我們的汽車隊。

晚餐內容不用我操心，廚房三名弟兄早就搞定，有代表長命百壽的長年菜、有代表步步高升的紅豆年糕、也有代表年年有「餘」的澎湖石斑，滿桌菜餚，年味十足。元宵節，應景當然也要有猜燈謎。

如何製作燈謎供弟兄們猜，就是我的責任。我把記憶中知道的燈謎全放上，也把隊上多名弟兄的名字製作成謎底供大家猜，數一數只有十多題，顯然不夠；當天下午，只好請隊上一名弟兄載我去買本燈謎書來參考。

平日晚餐都是等隊長說開動，大家才能動筷。司令來共進晚餐，當然就得等司令坐定，值星官敬完禮才能開動。年菜豐盛好吃，大伙吃得津津有味，很快就看到好幾桌吃得精光。為讓餐會氣氛輕鬆，我在餐會結束前就起身開始猜燈謎活動，所有謎題早就貼在牆上，謎題撕下，底下一張紙就是謎底。

按牆上貼的謎題順序，一題一題來，誰先舉手，就得到答題權利，答對就可以獲得獎品香皂一塊，答錯就得把權利讓給下一名先舉手者。

「天上聖母」猜台北一地名，「身懷六甲」猜台中一地名，「上校升官」猜台南一地名，前三題很快就被弟兄們答對。第四題「岳母刺字」猜一長官，一名弟兄舉手搶答「司令陳忠國」，正確答案，我請司令頒一個香皂給這名弟兄。司令本來還在享受桌上的佳餚，在發現他的名字竟然是謎底後，明顯地把注意力全放在牆上的每一道謎題。

為了增加趣味性，我把自己製作的謎題和從參考書選出的題目相互交錯，「雙十國慶」猜一個字、「十五天」猜一個字；「人生一不朽」猜一長官，一名弟兄搶答「隊長賴立德」，正確答案，隊長頒一個香皂給答對的弟兄，自己也笑了。

「光復大陸」猜一長官，又一名弟兄搶答「分隊長楊燿州」，分隊長有點驚訝他的名字也是謎底。「又是男的」猜隊上一弟兄，一個弟兄搶答「陳慶陽」，我說不對，一時大家全愣住了，大家大眼瞪小眼，就是想不出到底是誰。

過了幾分鐘，司令有點不耐地說「把點名簿拿來一個個點名」，值星班長依著點名簿一一唱名，「劉寶吉」、「張大功」、「曾威鑫」…… 大家丈二金剛摸不著頭緒，到底是誰？值星班長唱到最後一名「方再雄」，我才說「正確答案」，大家驚呼連連，也才恍然大悟。方再雄者是剛報到兩周的新兵，當時正值營門警衛任務，所以不在場，也因為是新兵，名字排在點名簿的最後一名。

餐會在歡樂聲中結束，司令離營時豎起大拇指，連稱「輔導長有學問」。一切超乎我的預期，製作謎題時真沒想到會得到弟兄這麼熱烈的迴響，這真是個難忘的元宵節。

當年的八月，我退伍後就飛來美國念研究所，軍中生活是我在台灣的最後一段日子。好長的一段時間，常夢見澎湖的汽車隊，提筆寫信，我知道信是寄不到弟兄手中的，因為當時並不允許軍中和海外通訊。三十七個年頭過去了，弟兄們，你們安好否？

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