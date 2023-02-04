《老照片說故事》師生情緣

作者與班上六名學生幹部合影。

因疫情 之故，四年無法返台探親，眼看著在台的戶籍將面臨被取消，日前我去電台中市東區戶證事務所，詢問詳細資訊，對方回應他們的主管部門會迅速給予答覆。果然隔天就收到了戶籍組資深主任的來函，函中第一句話：「妳是當年我的班導楊老師啊！」最後署名：戶籍組主任林鴛鴦。

林鴛鴦，這個名字又將我帶入了回憶的長河。那年我剛大學畢業，準備出國深造，中間有一年的時間，去了台中省立高級商業職業學校，擔任高三丙班的導師和教授經濟學及商用數學。

記得開學的那天，第一次為人師表的我，懷著忐忑的心情，邁入高三丙班的教室。全班五十名十八歲的年輕女學生，注視著我這個當年也僅有二十二歲的老師。為了穩住自己的緊張情緒，就先自我介紹，然後拿起學生名冊，準備點名和每個同學相互認識。

當我點叫到林鴛鴦時，她站起來，低著頭滿臉通紅，似乎因自己的名字感到不自在，因為當時有一些同學們在竊竊私語，並發出笑聲。我立即暫停點名，並讚揚這是一個獨一無二的、令人難忘的珍貴名字，頓時全班鴉雀無聲，林同學也面懷感激地就座，我繼續從容不迫地點完其他同學的名字。

接下來是選舉班級幹部。首先是班長人選，我注意到同學們都在熱烈討論時，唯獨林同學低頭不語，好像她是外星人，不屬於班上的一分子。這時我突生一計，直接指派林鴛鴦為班長，當時雖然同學們均感訝異，但也無人有異議。這時我注意到林同學滿臉愁容，就請她下課後到辦公室一談。

她進辦公室後，就畏畏縮縮地告訴我，她不知如何當班長，且自認德智體群都不行，沒有資格和能力擔任此職務，希望我能另請高明。我告訴她一定要把握當下這千載難逢的機會，訓練自己的膽識和奉獻熱忱的服務，為畢業後進入社會或繼續深造奠定基石。我也答應會從旁協助，幫忙她成為一個稱職的優秀班級領導人。

接下來的那一年，我倆亦師亦友地竭盡所能、合作無間。我驚訝她的蛻變，整個人猶如脫胎換骨，突然變得信心滿滿，意氣風發；德智體群四育的成績更是一躍千丈，居然從長期的敬陪末座，三級連跳至名列前茅。她對我感激又感恩，告訴我，她不敢相信自己有如此強大的本質，她的人生態度獲得全方位的改觀。我暗自竊喜自己慧眼識人，更自傲有能耐將一名看似無望的年輕女孩，調教為前程似錦的明日之星。

一年後驪歌響起，同學們各奔前程，我也隨著夫婿來美進修。臨別前夕，我班的六名班級幹部和我在校園內合照留影。千頭萬緒湧上心間，不斷問自己，為何當年會對林鴛鴦情有獨衷？想不出答案，也許這就是我們師生一年似斷猶存的情緣吧。