元宵節 是每年第一個月圓日，形成傳統節日有一個較長的過程。

春秋戰國時期，楚昭王在一次橫渡長江時，發現江面上有一種外白內紅的食物，嘗了一下覺得味道鮮美；他請教孔子是何物，孔子答道：「此乃萍實（萍蓬草的果實）也，得之主復興之兆。」楚昭王為了復興大業，命人按照「萍實」的模樣仿製一種食品。因楚昭王是正月十五日吃的萍實，就把這天稱為「元宵節」，仿製的食品定名「元宵」。

另傳說漢武帝時期一個宮女名叫「元宵」，因長年在宮中思念父母。大臣東方朔想幫助她，就編造謊言說火神奉玉帝之命將在正月十五火燒都城長安，如果讓元宵姑娘在這天製作火神愛吃的東西，並讓全體臣民出動張燈供奉，這樣就能躲過這一劫。武帝接受了東方朔的建議，元宵姑娘趁機見到家人。從此就用宮女元宵的名字，把正月十五定為元宵節，其所製作的球形食品定名元宵。

「史記·樂書」載，漢武帝正月「上辛夜」在甘泉宮祭祀「太一」，即正月十五祭祀天神。司馬遷創建的「太初曆」將元宵節確定為重大節日。東漢張道陵創造了道教，道教的三元說認為「上元天官正月十五日生」，「上元節」即元宵節。唐代開啟了元宵節舉行盛大的燃燈會，並逐漸成了廣泛的民間習俗。南宋吳自牧在「夢粱錄」中說：「正月十五日元夕節，乃上元天官賜福之辰。」

不同時代元宵節的節期不同，漢代一天、唐代三天、宋代五天，明代自初八至正月十七，清代縮短為四、五天但增加了大量的娛樂項目。目前元宵節在大陸和港澳台都不是法定節日，但民間仍有諸如書畫筆會、詩會、茶話會、燈謎晚會和賞月等紅火的「正月十五鬧元宵」傳統活動，家家戶戶吃元宵成了元宵節的飲食文化。

湯圓是宋代開始流行於民間的一種食品「乳糖圓子」，有人說其起源時間更晚，具體說是四川資陽東峰鎮人賴元鑫因生活困難，於光緒二十年（一八九四年）創製的一種食品，沿街叫賣湯圓。湯圓也稱湯糰、圓子、浮圓子等，是南方人春節等節日家庭聚餐最常用的食品，與元宵節無關。因湯圓外形與元宵一樣，表面製作原料也都用糯米麵，有人與元宵混為一談，也成了元宵節的食品。

過去「北元宵南湯圓」涇渭分明，兩者一看表面容易辨別，卻有不少人認為是一種東西，其實兩者完全是兩碼事，淵源也不同。

元宵製作麻煩，餡由豆沙、黑芝麻、花生等做成的小硬塊，材料比較單一。製作過程是把硬塊的餡放在乾糯米粉的筐籮裡，由人工（現在可以用機器）不停地搖滾，還需適時酌情灑水，直搖到一定大小的圓球狀，做出的成品表面是乾粉狀。

湯圓製作相對容易，餡的豐富多樣，有葷有素有甜有鹹。製作過程是把糯米粉加水和成麵糰、擀成麵皮，把餡放麵皮裡用手包成，然後揉圓，表面是光滑的。元宵煮熟時間比較長，口感較硬，湯比較渾濁；湯圓三五分鐘即可煮熟，口感柔軟，湯比較清亮。元宵不宜冷凍和保存，平時市面上沒有；而湯圓可以冷凍長期保存，市面上隨時有售。

宋周必大「元宵煮浮圓子」：「今夕知何夕？團圓事事同。湯官尋舊味，灶婢詫新功。星燦烏雲裡，珠浮濁水中。歲時編雜詠，附此說家風。」清弘曆「元宵煮浮圓子」：「美擅團圞節，名傳燈月筵。清風同說餅，嘉夜煮浮圓。月桂三春馥，星珠五緯連。大官傳故事，聊爾聽應然。」這兩首詩沒說清楚，煮的是元宵還是湯圓。明劉若愚的「酌中志·飲食好尚紀略」載：「元宵的製法用糯米細麵，內用核桃 仁、白糖為果餡、灑水滾成，如核桃大小，即江南所稱湯圓也。」也把元宵與湯圓混為一談。

更有意思的故事發生在近代：傳說袁世凱的姨太太說想吃元宵，因與「袁消」諧音，袁世凱非常忌諱，打了她一個耳光，並命令以後不許說元宵只能說湯圓，也把湯圓與元宵混在一起。就此有人寫了一首打油詩：「吟圓子溯前朝，蒸化煮時水上漂。洪憲當年傳禁令，沿街不許喊元宵。」還有民謠諷刺說：「大總統，洪憲年，正月十五賣湯圓。」可見把元宵和湯圓這麼簡單的問題弄得複雜化，不是今天才有的。