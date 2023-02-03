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《老照片說故事》圓夢

文、圖／孫滙源
作者九○年代初回中國登上長城拍攝的照片。
作者九○年代初回中國登上長城拍攝的照片。

少年時就學會哼唱民謠「萬里長城萬里長，長城外面是故鄉」，夢想著有一天登上長城，一覽北國風光。

旅居北美以後第三年，結束了南加州S縣洋邊市小型汽車旅館的租賃合同，遷移到洛杉磯安家。我們決定回大陸探親訪友，同時了卻「上北京、登長城」的心願。

文革以前，京滬兩地陸上有鐵道相連，快車也要花上兩天一夜，票價八十元左右，我那時候月工資三十九元，所以那時候老百姓上北京是一件大事。

但是文革初期，紅衛兵高舉「造反有理」旗幟，經有關領導特批，可以免費乘火車去北京，在天安門廣場接受國家領導人檢閱。那時候盛行「血統論」，凡是「紅五類」代表，都可享受此待遇，包括吃住，有很多人因為父母（祖父母）或親友被列「公安六條」規範，只能望洋興嘆。

後來政策變了，我們也可以外出「革命串連」。我與同事Z曾從嘉定「步行」到太倉沙溪鎮，訪問了現代京劇「沙家濱」中原型沙老太，此行不虛，終生難忘。內子也和同事乘火車去了西施故里諸暨浦陽江「浣紗」遺址，順便探望響應國家號召精簡回鄉、落戶在對岸（東施故里）務農的四哥四嫂。

這一幅照片是我九○年代初回大陸登上長城拍攝的，那時候我五十出頭，爾今三十多年過去，希望疫情結束後能再次回滬探親訪友。從虹橋車站出發去北京，乘京滬高鐵只需幾小時，三十年河東河西，換了人間，屆時還能有腳力徒步登上八達嶺嗎？

北京 加州 公安

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