二○二三年元旦的玫瑰花車遊行 已經結束了，北一女的小朋友們載譽歸國，身為母校第一屆儀隊隊員及這次遊行的推手、全程工作參與者，並且和隊伍一起走在遊行的大道上，送走了她們，我終於有時間沉澱心情。

這次的花車遊行，距離上次母校二○○五年的遊行已經有十八年了。二○○五年那一次，我也是幫助母校樂儀旗隊來花車遊行的一分子，並且很幸運地能夠陪同遊行隊伍走完全程。由於那一次的籌備過程，我和花車遊行大會的國際部主任珍娜成了好朋友，我們不時有聯絡。

她在二○○九年曾經通知我，大會有意再次邀請母校參加二○一三年的花車遊行，但是當我聯絡當時的周校長時，被她一口拒絕了。沒想到二○一九年九月，珍娜告訴我二○二一年花車遊行的主題是教育，北一女是台灣、亞洲地區成功教育的典範，因此大會希望再次邀請母校參加花車遊行。

我在二○一九年十月回台北拜訪新上任的陳智源校長，他聽到這個消息，憂喜參半；他在與師生及家長會、後援會多方討論了兩、三周後，才同意參加二○二一年元旦的花車遊行。

正在我卯足全力，開始幫助學校準備文件工作時，美國卻因為疫情 而停辦花車遊行。二○二二年是疫情後第一次恢復遊行，但是母校因為疫情鎖國而不能來參加。珍娜告訴我，若是母校二○二三年元旦再不來參加，我們的名額就失效了。幸好二○二二年台灣的疫情控制逐漸好轉，學校可以正式申請出國參加表演，我也再度重新開始幫助母校著手花車遊行的一切文書處理。

輕輕一句千辛萬苦，根本不能形容一年來申請花車遊行文字工作的困難，但是在我和母校陳宜君主任教官的通力合作下，一一克服。終於，大隊人馬一行一百三十七名師生、四十多名家長，在十二月二十七日來到了南加州。

這時候鬧乾旱已久的南加突然天天下雨，學妹們不懼風雨，照常參觀、練習及表演。幸運的是，在練習的時候都是下雨天，在樂隊表演總匯（Bandfest）是陰天，還好花車遊行那天是個晴天。

可惜的是，一月三日小綠綠們在迪士尼 樂園遊行表演那天，下著毛毛雨，而且雨勢持續增強。那天中午她們在園區後台換裝完畢就開始熱身準備，後來雨勢愈來愈大，迪士尼的負責人問我要不要取消遊行；我去詢問樂儀旗隊的教練們，她們一致表示學生們如箭在弦，勢在必行，學生們也說下再大的雨也不要取消。

後來校長和九名老師們帶著一百二十七名學生，都在雨中瀟灑地走完遊行。一路上都有廣播說：「女士們，先生們，請歡迎來自台北台灣中華民國，在玫瑰花車遊行上大受歡迎的台北市立第一女中學的樂儀旗隊。」在迪士尼樂園的美國大街（Main Street USA）兩旁擠滿了看遊行的人，紛紛鼓掌叫好。小綠綠的決心和毅力真叫人佩服。

母校儀隊從一九六三年成立開始，有四十一年都是由已故楊先鐸教官帶領，他的遺願是再次帶領學生在花車遊行上大放光芒。這次她們真的回來了，但是楊教官已經走了。楊教官所教的學生們都沒有忘記他，這次他的弟子拿著一禎楊教官的放大照片，出現在歡迎和歡送的團體照上，表示楊教官精神永遠與大家同在，不管以前是不是儀隊的一員，看了都好感動。

在這期間，玫瑰花車大會音樂總監在帕薩丁那市最豪華的旅館，舉行了一個非常盛大的晚宴，歡迎今年所有參加元旦花車遊行的學校教練。我陪同母校陳校長及樂儀旗三隊的教練一起赴宴。

依照慣例，每一個樂隊教練上台接受花車主席頒感謝狀時，大會都會播放一段代表他們那一州的音樂。當我們上台領獎時，現場播出來音樂居然是中華民國的國歌。我們聽了，起先一楞，大家都十分驚訝，好多人後來都說感動得幾乎掉下淚來。

這次我也與學生們一起下去走。花車遊行大會規定只有樂隊的教練可以走在隊伍的右邊，那是攝影機可以拍得到的地方，其他的老師、家長都不能走在遊行隊伍中。我很高興地走在儀隊的旁邊，反正攝影機照不到我，於是我在遊行沿路中很大膽地不斷鼓勵街邊的觀眾，請他們大聲歡呼、鼓掌。

觀眾們看到儀隊帥氣的槍法，旗隊曼妙的舞姿，配上樂隊的音樂，走過他們面前時本來是看得目瞪口呆，渾然忘我，一經我用力揮手大大的鼓勵，他們馬上歡呼鼓掌大叫：「太好了，新年快樂。」還有好多小孩跑到隊伍邊要和我High Five，我都一一回應；有好多老外還說廣東話：「恭喜發財，謝謝你們來。」

在九公里的遊行路線上，學生不停表演，觀眾不停歡呼鼓掌，我一點也不累，心裡充滿了快樂和感恩，我們終於做到，做好了花車遊行。謝謝陳智源校長的領導，謝謝樂儀旗隊三隊的教練和助理們，謝謝家長們，謝謝家長後援會，更要謝謝一百二十七名勞苦功高的小綠綠們，感謝妳，有妳真好！