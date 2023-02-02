我十一歲時，隨著父母搭乘台灣鐵路局的火車，從台中潭子直奔台北北投。在漫長的旅途中，我仍一直念念不忘潭子鄉下那上下學的泥巴路、迷宮似的甘蔗園，和有緣相遇的軍人叔叔伯伯們。

當我們一家三口風塵僕僕抵達那時還叫北投鎮的地方後，爸媽忙著張羅飯館生意，我則興奮地忙著認識小飯館兼住家的四周環境。漸漸地我發現到，不管家裡在台中開茶館或在北投開飯館，都有一個共同之處，那就是來店裡的顧客絕大多數都是以軍人為主。前者是軍營部隊裡的軍人，後者則是鄰近一所軍事學校的軍人。

在台中時，我平日所看到的軍人，大多是單獨或結伴來我家經營的茶館裡，不是喝茶吃點心聊天，就是打麻將玩撲克牌排遣時間。有時候我也會看到一些人，只是獨自端坐在一隅沉思不語，看來一副心情不開朗的樣子。

那時候我年紀還小，只覺得都是一樣叔叔伯伯輩的軍人，為什麼看起來那麼不一樣？現在回想起來，應該是不管他們是呼朋引伴或是獨來獨往，全都是隻身跟隨部隊由大陸撤退，來到這人生地不熟的台灣鄉下，情何以堪。在他們每一個人的心裡，都是無時無刻想念大海另一邊的親人，人人都盼望能早日身回故里，和家人團聚。

在北投時，我只有周末才會看到這所軍校的學生，他們身穿軍服從有衛兵站崗的大門進出。

絕大多數的時間，家中飯館的客人都是學校的工作人員，他們從肩上配戴三顆梅花的上校，到伙食班裡的老士兵都有。

雖然其中有一部分人很幸運，能攜家帶眷全家安住在鄰近的眷村裡，但還是有不少無家可歸的異鄉人，在和我們家長久的相處之後，他們有幾人很自然地成為我爸媽的老鄉親或好朋友。遠離家鄉、孑然一身在台灣的他們，不僅平日把我當成他們的女兒一般看待，逢年過節更是我們家的座上賓。現今回憶起來，當年的他們是多麼希望政府能夠盡早對大陸開放，讓他們這群年華漸漸老去的軍人遊子，還有機會回趟老家見見親人。

來美多年後，每逢我有機會搭飛機時，看到航空公司對他們的軍人的禮遇，請他們優先登機，讓我不禁懷念起台灣那些有緣相遇相識、親如叔伯的軍人們。在此，我衷心希望他們一切安好，曾經有機會回到他們的故鄉探望久違的家人。