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《老物件情懷》三十六年前的手繪信封

文、圖／愛德華汪
作者當年的手繪信封。
作者當年的手繪信封。

初戀情人三十六年前已成為我的太太。戀愛之初我們曾經一度分處異地，儘管僅僅一百多公里。現在的戀人可以幾分鐘一個微信，十幾分鐘一段視頻以表卿卿我我之情；我們當年彼此思念，只能靠魚雁往來書信傳情。

寄信少不了信封，當年的信封有牛皮紙信封和白色信封。牛皮紙信封比較簡潔，白紙信封在左下角印有風光照片或者簡潔明快的中國花卉，最常見的是蘭、竹、菊，這幾個款式也是我的最愛。

一個信封當時兩分錢，為了省錢也為了贏得戀人的芳心，我決定用白紙自己製作信封，然後畫上蘭、竹、菊或南海風光等。

結婚後成為我太太的戀人，把這些信封連同信一同帶到了我家；如今將近四十年了，這些信封以及裡面的書信還都完好地保存著。

自製的信封比較簡陋，沒有印刷的精美，手繪更不足掛齒，遠遠沒有印上的畫藝術價值高，但是這是我當時用心畫上的，每一次都經過深思熟慮才動筆。

春天來了，畫一幅燕子柳絲，因戀人的名字就是春燕，於是就愈加傳情；夏天則畫一幅南海風光，秋天則畫一幅菊花。當然畫的最多的還是蘭、竹、菊，特別是竹子。這幾十封自己手繪的信封，見證了我們的戀情。

將近四十年過去了，今日已鬢染秋霜，拿起這自己手繪的信封，似乎又回到了熱戀的時光。

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