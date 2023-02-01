那些年蝸居的小屋，大都小於十平方，從外太空看下來，分布東西半球。

九○年代出國前，特地去北京 看望出生的小屋。幼時離開，第一次回故居，小屋居然還未被拆遷的大潮沖垮，裡面住著「笑問客從何處來」的陌生人。印象中，屋裡被一堵薄牆隔成兩間，裡間小所以作為臥室，四口人擠在一張大床上。父親笑言每每我尿床，床單上便多畫一個美利堅，此後幾天全家輾轉反側，騷得夜不能寐。

文革時，一家無奈中去了青藏高原的小城郊區，住進廁所改成的小屋。記得母親一來便有強烈的高原反應，不像我流幾天鼻血就完事，她不到一年渾身是病，四十出頭病退回了在江南的外婆家。兄為了逃避上山下鄉運動，連跳兩級十四歲高中畢業，進工廠操作車床。

貶為中小學老師的父親，每年冬季帶著學生遠赴鄉下軍事訓練數周。此間十多歲的我，拿著一疊父親給的食堂飯菜票，在門框上大大寫下「吃飯餵雞」四字，提醒自己和雞，這回沒人管了，得瀟灑地活一陣。

只是時常在野地裡玩得流連忘返、廢寢忘食，一旦錯過食堂開飯時間，便是饑寒交迫；若忘了餵窗外木欄中的雞，十幾隻父親養的、會下蛋的雞媽媽們，便用怨恨和餓狼般的目光斜看著我，歪著頭嘎嘎地抗議：怎能把我們的幸福生活託付給這自顧不暇的小孩呢？

小屋內靠窗的桌子，每當鋪天蓋地的沙塵暴襲來時，上面便落滿一層來自窗縫的黃沙，厚厚的，可以沙盤推演小學算數，我頗爛的算數就是那時練就的。室內牆上唯一的裝飾是一幅世界地圖，我用膠布黏上去的，百無聊賴黃沙蔽日時，我把地圖上的大國位置記得滾瓜爛熟，特別是那個在夢中憋不住時依然畫著的、海豹似的美利堅。

改革開放後，大學畢業了在杭州上班，單位借我一間位於窮巷的小屋，同住的是幾本考托福的書，和一輛時髦且昂貴的大紅自行車，十二速跑車型，把手像水牛角似地往下彎，很酷很騷，這是對自己打工掙外快的獎勵。套著出口轉內銷的綠衣黃褲，燙捲頭髮，伏在騷車上，馳騁於西湖的各景區間，或尋找三秋桂子十里荷花，或找尋可以練口語的外國人。

小屋一個炎熱的夏夜，托福單字背完，疲倦地伸展在撐著新買蚊帳的靠窗木床上，正做著專業華僑夢，敞開透風的窗邊，傳來悉悉索索的聲響。朦朧裡看見一隻伸進的胳膊，半隻從鐵欄桿縫隙間擠進來的耳朵，胳膊終端的五指火急火燎，用小棍撥著插住的門閂。

華僑夢瞬間驚醒，熱汗變成冷汗，緊張思索，是抓住胳膊活捉小賊，還是讓他跑了算了，不至於弄壞蚊帳。最後決定邊吹氣，邊在賊耳邊爆出一聲尖尖的嚎叫，貓打架時才能聽到的，賊與我雙雙嚇得魂飛魄散，耳鳴目眩。賊一屁股跌倒在窗下一堆碎磚上，似乎活動了一下腰後，匍匐逃竄。

翌日我報告保衛科，小心翼翼地問，賊不會是來強暴我這個男人吧？軍人出身的科長一本正經地告誡我：「賊不惦記你，是惦記你屋內的騷包車。備好木棍，再來打他。還有，你的頭髮有問題，背後看像女人。」

此後賣了騷包車，數年奮鬥後踏進早已畫熟的美利堅，住在波特蘭極為熱情的華人系主任家，攻讀免疫學。有著尖頂小塔的別墅三樓上，我住的小屋隔壁，是來自紐約、精神恍惚的碧眼女郎。

她白天在小雜貨店上班，夜晚回小屋和自己吵架，一波波的，將我一遍遍拉出夢鄉。冬天她把房間溫度調到攝氏三十多度，一牆之隔的我，熱得滿頭大汗地往牆上貼滿從杭州帶來的照片，一張張回味，一條條回憶。思鄉情濃時，將張學友的「吻別」磁帶塞入隨身聽，無限循環，小屋裡，滿滿款款的都是思念。

畢業後漂到曼哈頓工作，與男女五人同租五室一衛的廉價小屋。小屋空氣裡不時飄來淡淡的菸味，有過幾年菸齡但在美國早已窮得戒了菸的我好奇，這是什麼菸味？美國的萬寶路？英國的駱駝？還是古巴 的雪茄？都不像。

室友保羅異常友好，常和我閒聊。一日，他神祕地拿出一小包暗綠色「茶葉」，葉片細細的，潮得發毛，要與我分享。我說不客氣，此物我有一大鐵罐，我們家鄉盛產這玩意，質量比你的細膩清新，想嘗嘗我的嗎？我來自龍井之鄉，心裡著實看不上他的「茶葉」。保羅大吃一驚，用小毒販仰視大毒販的眼神上下打量我，收回了他的「茶葉」，謝絕了我的好意。

後來另外室友告訴我，他的「茶葉」竟是傳說中赫赫有名的大麻 ，保羅是販毒的。幾周後，兩個破舊的旅行箱，一個跟著我，一個在保羅的幫忙拖行下，極不情願地、賊一般逃離了大麻味繚繞的小屋。

多年後，我的一大家子在西雅圖郊外向銀行租了間大屋，遠處林色蒼翠，藍波拍岸。浸在山水之中，總想起那些小屋，人生需要很多這樣的小屋。

它教會我用幽默抗擊平淡、用堅強化解無奈、用鎮定轉化危機、用包容擁抱敵意。小屋，有過飛揚的夢想，有過徘徊的茫然，更有過執著的追逐。