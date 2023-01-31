這是一段特別的記憶，我讀初三那年，趕上文革停課，全國學生大串聯。我與同學在一九六七年初去了北京 ，返程時途經徐州，意猶未盡，站內停車時看到平行的鐵軌上，停著一輛要去成都的直達車。反正當時學生坐火車也不用買票，我靈機一動上了去成都的火車，想去見我大姊，並在那個溫暖的地方過完春節再回家。

我大姊是大學畢業後分配到成都的軍區醫院工作，當時她剛結婚不久，我不知道她和大姊夫春節休假時，要去綿陽老家探望大姊夫的母親和其姊姊一家並與她們一起過年，他們也沒想到半路殺出我這個冒失鬼。他們不想更改原來的計畫，也不能把我一個人留在成都，反正人多熱鬧，乾脆帶我一起去。

這一趟綿陽之行，讓我結識了大姊夫的家人，每個人都那麼淳樸善良、親切周到，讓我這個不速之客賓至如歸。尤其是大姊的婆婆，她說話總是慢聲細語，面帶微笑，手上總在不停做事，為一家人操勞。

剛到綿陽那天晚上，大姊的婆婆為我們準備了熱水燙腳解乏，當她看到我的棉線襪子腳趾頭上有了破洞，第二天就去買了兩雙很稀罕、但不易穿破的昂貴尼龍襪子給我和我大姊，讓我們非常感動。

大姊的婆婆十八歲嫁人，二十八歲時因兵荒馬亂的動亂年代失去了丈夫，她帶著四個孩子苦熬到新政權成立，女兒先後就業 嫁人，她就輪流在三個女兒家帶孩子。她自己沒掙錢，手上的零用錢都是兒女們孝敬她的，她生活簡樸、吃苦耐勞，從來捨不得為自己花錢，又吃齋念佛，好吃的好用的都是給兒女和孫輩，連我這個愣頭青也跟著沾光，真是讓我感念不已，印象深刻。

三年後我大姊有了孩子，她婆婆就住到了大姊家，每天起早睡晚，買菜做飯，帶孩子搞家務，讓兒子和媳婦能安心上班，無後顧之憂。她晚年一直跟兒子媳婦一家人生活，幾十年如一日，家庭和睦，上賢下孝，贏得鄰居熟人一致讚譽。

時隔三十多年後，我又去四川都江堰、青城山、樂山大佛和九寨溝等地旅遊，順便去看望大姊一家和婆婆。那時她已九十五歲高齡，人雖瘦，但依舊精神矍鑠，還能憑一雙纏過的小腳慢慢上下五樓去買菜和晨練；那天為招待我們，她和我大姊一起做了一桌子菜外加老鴨海帶湯，讓我們大快朵頤。

仁者壽，大姊的婆婆二十八歲守寡，九十八歲在睡夢中仙逝，無疾而終，她一生為兒女默默奉獻，幾乎從不生病，不給家人添任何麻煩，她的謙和善良慈愛奉獻永留在子女和孫輩心中。

就連我這個此生與她只見過兩次面的遠親，自己如今也到了古稀之年，還情不自禁常常憶起她的音容笑貌；以及半個多世紀之前，在我不知天高地厚的青少年懵懂時期，她送給我的那雙尼龍襪子和那個特別的春節。相信大姊婆婆的為人處世，對我也有著潛移默化的影響。