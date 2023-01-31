（老物件情懷）燕通符

「燕通符」起源自緬甸，在泰國發揚光大，是用來保護或者挽回愛情或婚姻的符咒。

大約十年前，曾在我居住城市所舉辦的一場大型骨董秀場中，淘來一個一點五英寸大小的「燕通符」年代不算久遠、設計卻非新款，姑且被我歸作陳貨。燕通符起源自緬甸 ，在泰國 發揚光大，是用來保護或者挽回愛情或婚姻的符咒，有「佛牌」與「符布」兩種形式，我的這款屬於佛牌。

比起網上搜索看到的燕通符，有些宛如春宮的大膽設計，這尊黃銅製「愛神」相形之下精美靈秀，即便並無實質需要，也讓我心動得想要擁有，純粹是以收藏的心態買下。購回後直到將它割愛易主之前，其實都被我好好收著不曾佩戴過。

據說，佩戴燕通符能使另一半對自己忠誠、促進雙方感情和睦、減少外遇變心等，是一個既有本事攆走小三、也可以促使熱戀中的情侶感情升溫的符咒；如果是單身者佩戴，則能增強愛情運勢、旺桃花，容易得到異性青睞，人緣變好，繼而福澤事業。論庇佑幅員，簡直包山包海，整個感情市場可以讓你想到的各類問題以及需要，交給這樣一個符咒，幾乎就能「一條龍服務」。

更妙的是，竟然還有專神掌管變色走調的愛情，有意力挽狂瀾者可以去打招呼商量一下，透過這如同綴飾的小符咒搏一把輸贏，或者點燃一絲希望。

賣我此符的骨董商人，是一個三十歲出頭的年輕白人小伙子，他的攤位擺滿了林林總總的法器，似乎深諳該符咒的箇中玄妙。他甚至向我道出此愛神佛牌有一部分屬「陰牌」，建議不可和一般正佛一樣配戴胸前，只能掛在腰部或者以下的位置，像是擺在肩背包內或者勾在鑰匙圈上。功課做得這麼足，我還能不捧場嗎？想想我投注在收藏的花費，到頭來發現，買回家的只有故事，賣貨人在解說時只要稍微舌燦蓮花，我就容易不假思索為此埋單。

其實在此之前我曾遊覽泰國，吃喝玩樂之餘去參拜了三間最具代表性的泰國佛寺，緊縮的行程卻沒能夠聽說、甚至接觸到燕通符，反倒是回美國後透過市集淘寶遇此因緣。對泰國國情的了解，僅限於同時間追過一陣子泰劇，知道這個佛教國家的人民不僅喜食辛辣，看劇也是重口味，不是鬼片，便是妖精打架、十分灑狗血的愛情劇，或者兩者合而為一。

印象中有這麼一齣奇葩劇，從頭到尾講的竟是各種花式劈腿與捉姦，堪稱「爛桃花大全」，劇中男女主角以及其他要角個個長得賞心悅目，可是全員智商絕大部分發揮在偷吃、破解欺騙、報復、掠奪算計等各種行為，最後仍舊以因果報應的中心思想來收尾。本來對這些誇張的編劇百思不得其解，現實中若是如此胡攪蠻纏有何意思？甚至會有收視率嗎？直到我認識了燕通符所提供的「業務」，才恍然大悟。

原來面對和處理孽緣的方式，泰國有些人所採取的態度和中心思想是補救、修復以及委曲求全，才會那麼需要燕通符。這個國家的人民，顯然對於愛情和婚姻抱有愚忠，以及對天長地久和白頭偕老的固執，有點癡得可愛但未免太累。

反觀美國朋友看到這樣的收藏，聽完我對燕通符的說明後，一臉不解地說：「都劈腿了還挽回什麼啊？掛上這個讓神明忙半天，最好別給我出這種效果，讓負心人不斷回過頭來死纏爛打，那可就真見鬼了！我還不如自己去換個不會劈腿的人，不就好了嗎？」引得我大笑。燕通符看來再有本事，顯然碰到有些洋人的邏輯頓時就沒了行情，什麼都不必忙了。