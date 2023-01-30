少兒時期，每逢新春佳節，我幾乎都因貪食而呈現難以名狀的痛苦窘態，積食滿腹且不停打飽嗝，並時不時從口中漾出一股難聞氣味；進而身體不適，精神萎靡，直至春節過後才見好轉。時下回想，那是家境困窘年代的生活寫照啊。

一九七○年代初，正值中國社會動蕩、經濟衰弱的物資匱乏時期，東北民眾生活水準普遍處在貧困線上。我家因子女眾多，收入少，比其他人家的生活更艱難，包子、餃子 及雞魚肉蛋，只有逢年過節才能吃上一頓。

平日幾乎見不到肉影，因為政府發放的肉票，大都購買了豬肥膘提煉葷油，煉出的葷油與供應的三兩豆油參雜使用，才使小家的菜餚有了一些葷香味。煉過油的剩餘肉渣，與剁碎的白菜、酸菜混為一體，包製成了同樣少見的大菜糰子。水果更是難見，因為沒有錢買，我和弟妹常以番茄、黃瓜、蘿蔔，甚至白菜心或酸菜心替代；糖塊、瓜子、花生等零嘴，大都要熬到過年才能吃到。

儘管日常粗飯淡菜，缺魚少肉，但過年時，母親還是把菜飯弄得有模有樣。臨近農曆新春佳節，母親用積攢的供票置辦了年貨，提前蒸製了粘火勺、糖三角及紅棗饅頭，炸製了小麻花、小油條及肉丸子。

吃除夕團圓飯時，母親除了擺上這些上等食品，還端上了煎炒烹炸的雞鴨魚肉；猶如幾個貪婪饑餓許久的小虎狼，我和弟妹五人立即蜂擁而上，一陣狼吞虎咽。酒足飯飽後，又爭先恐後將母親敞開供應的瓜子、花生等揣滿衣兜，興高采烈跑出家門，一邊與鄰里夥伴玩樂放鞭炮，一邊津津有味地咀嚼吞食零食。子夜時分返回家中，大口朵頤肉丸年夜餃子後，放鞭炮接年神。

大年初一，睜開眼又飽食一頓喜迎春天的三鮮餡餃子；接著在間食、午飯及晚餐時，則吞下了一些粘火勺、小麻花及小油條。

結果，空癟的腸胃被充填得飽滿，因為過於油膩、黏稠，阻礙了胃腸正常蠕動，滯留的食物便開始作怪，不停地往入口處跑，催促人一聲接一聲打嗝，進而吐出一股股難聞的傷食味道。儘管如此，沒出息的我，每餐還是吃得溝滿壕平。結果，腸胃一直脹滿，積食一直延續，飽嗝外加臭屁接連不斷，弄得整個春節假期，不光自身消化不良胃脘脹滿難受，而且不自覺吐出洩露的濁氣也汙染了周邊環境，真是害己害人，丟人現眼。

送走新春佳節，腸胃重新裝填起粗飯淡菜，積食現象跟著逐漸消除，身體也開始舒適清爽起來。

儘管經過半個世紀，但兒時過年瘋狂掠食引發的傷食之事仍記憶猶新。適逢春節，我便有一股心酸漾心頭。唉！都怪那個年月，東北家鄉太貧窮了，也怪自己年幼太貪吃了，在人生履歷上寫下不光彩的一筆。