去年菊香蟹肥好品秋，大閘蟹上市，直接把我的饞蟲勾引出來，小時候吃蟹的往事浮現眼前。我記得很清楚，那天我正在門前小院裡玩，媽媽挎著竹籃買菜回家，對著我高興地說：「等爸爸下班回家，我們一起吃大閘蟹。」我根本沒當一回事，繼續玩。

傍晚時分，媽媽要我把手洗乾淨，並且坐好等著吃大閘蟹，八仙桌上空空的什麼也沒有。這時，爸爸拿著公事包回家了，我大聲地對著廚房喊：「媽媽，爸爸回來了。」

爸爸放下公事包，脫去外套，問說：「今晚吃什麼？」我大聲說：「大閘蟹。」於是爸爸去廚房幫忙，捧著竹蒸籠出來說：「大閘蟹來了！」很快地把蒸籠放在八仙桌中央，媽媽拿著碗碟緊隨其後。

爸爸坐下，隨即打開了蒸籠蓋，只見全身紅透的三隻大閘蟹。爸爸給自己拿了一隻，給我也拿了一隻，爸爸對我說：「看著爸爸怎麼做，你也跟著怎麼做。先把長著棕黑色絨毛的兩個大螯掰下來，大螯的前端像剪刀，再把能夠活動的一半拔出來，你就看到白色一片大骨，還有一根小刺骨連著；然後把兩個大螯的這部分拼起來，白色片狀的大骨就是蝴蝶的大翅膀，這根小刺骨就成了蝴蝶的觸角，兩個略彎齒狀部分就是蝴蝶的下半部身體，棕黑色絨毛墊底。」

說到這裡，爸爸站了起來，手裡拿著剛做好的蟹蝴蝶，讓我也一樣拿著蟹跟著他；我們走到廚房，爸爸站在貼著灶神爺畫像的大灶前，恭恭敬敬地把手裡的蟹蝴蝶摁在大灶上，蟹蝴蝶就黏在灶上了。我也把蟹蝴蝶摁在爸爸的蟹蝴蝶下面，父子倆虔誠地鞠躬三次，父親嘴裡念念有詞：「拜托灶王爺上天給我們家講好話。」

回到座位，爸爸語重心長地告訴我，我們家有吃的，多虧了灶王爺在玉皇大帝面前給我們家講好話。臘月二十三，俗稱小年，灶王爺上天向玉皇大帝打報告去了。長大了才知道，中國古代就有奉祀灶神的風俗，就是火神祝融，《禮器疏》：「顓頊有子曰黎，為祝融，祀以為灶神。」《抱樸子·微旨》：「月晦之夜，灶神亦上天白人罪狀。」

父親自小在蘇州吃著太湖大閘蟹長大，太湖大閘蟹個頭大，蘇州就在太湖邊上，價格便宜，尋常百姓也吃得起。父親吃大閘蟹的本領，就是他的父親從小教他的，今天他把吃蟹的本領教兒子，感到很高興。

在江南一帶，賞菊啖蟹的小康人家皆備有一套工具，蘇州人稱「蟹八件」，包括小方桌、腰圓錘、長柄斧、長柄叉、圓頭剪、鑷子、釬子、小匙；用來墊、敲、劈、叉、剪、夾、剔、盛。八般工具輪番上陣，吃蟹演變成道地風俗，經久不衰，「上有天堂、下有蘇杭」，年年演奏一曲曲品蟹食曲。

遺憾的是，父親教的這首品蟹食曲我沒能傳承，但是父親教我如何捉拿躲在大閘蟹肚子裡「法海和尚」的本領，倒是有一手。

看著父親打開蟹蓋，在滿滿當當的蟹黃正對著蟹嘴的地方，夾出來一個東西，父親說這是蟹的胃，上面的蟹黃要吃乾淨；我睜大眼睛看是怎麼一回事，宛如一個胖胖的和尚，披著半透明的袈裟端坐中央，左右兩邊各有若干小和尚排列。爸爸告訴我，這就是躲在大閘蟹肚子裡的法海和尚，今天我們就把他揪出來，讓他現出原形。

母親也湊過來看，她說：「這就是民間故事《白蛇傳》裡金山寺裡的法海和尚？」我們家的品蟹宴結束了，留在我記憶中的往事，至今仍然歷歷在目。

長大了我讀了《白蛇傳》，知道篷船借傘、白娘子盜靈芝仙草、水漫金山寺、斷橋、雷峰塔、法海躲蟹腹，表達人們對自由戀愛的追求、對封建社會的抗爭。小時候，父親教我吃大閘蟹的往事和回憶久久留在心裡，我給孩子講過無數次，他們已能倒背如流。