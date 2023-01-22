《老照片說故事》人生的貴人

作者與外孫合照。

相片中的小男孩是我最大的男孫，他從小就特別喜歡我，每次去女兒家，他都會衝來黏著我，不吝於獻上擁抱，比兩個姊姊更熱情。這張相片是他四歲時看到我的親熱模樣，當年我們兩家在紐約聚餐，他們開車來，我們乘飛機趕去。

隨著歲月成長，他除了依舊愛我之外，個子長得很高，卻越來越內向，也不再愛說笑。其他的姊弟因學習，樂器都中輟了，他卻仍舊熱中勤練小提琴。他愛讀科研小說 、研究量子力學，十二、三歲時讀了一本日本 摺紙藝術，從此愛不釋手，可以無師自通地摺出各色各樣絕妙的東西。

從小到大，他都是一個安靜又專注的男孩，到了青少年時，獨處時越來越愛洗手。我們一年總在暑假和他們家人一起度過一、兩周，他還是那個特別天真、心軟，常被家中兩隻狗環繞的善良大男孩。

我女兒的孩子多，每年孩子生日都鼓勵他們自己邀請同班好友來參加生日宴會，其他的兒女都有不少同學來參加。他是唯一一個孩子，每次生日時都信心滿滿地說朋友X或是Y會來參加，可惜沒有一個小朋友出現。

他安靜聽話，又有自閉症傾向，父母曾經帶他看過多年自閉症專業醫生，一直到去年底，公立高中的高三數學老師居然發現了他的獨特天賦；老師強力推薦他去選修附近大學數學系大三的Advanced Linear Algebra。萬萬沒有想到，數學是孫子的奇藥妙方，由此他找到了自己的方向，我們注意到他有更多的想法和學習目標。

每周兩次，他主動又認真的由就讀的公立高中，乘公車到大學數學系上課，並和大學老師研討；同時，他也開始開懷地和高三同學一起聊天、討論。

感恩節時，他和全家人一起來我們家，已變成益發成熟穩重的大男孩了。他告訴我們，在大三的Linear Algebra考試獲得滿分；同時他剛考的SAT也出爐了，幾乎滿分。那名數學老師鼓勵他申請著名長春籐大學的優先錄取，錄取競爭非常激烈，沒想到日前他居然收到通知；他打了長途電話給我們，告知最愛的名校提早錄取他了。他準備念數學系，不只父母十分欣慰，兄弟姊妹為他感到開心，我們二老更是為他找到了人生方向而鬆了一口氣。

其實他的一切成長與成就，除了父母鍥而不捨地鼓勵、姊弟的陪伴外，真正影響甚巨、給予他化龍點睛成長的，就是那位數學老師。多虧老師懂得他的天賦，珍惜他的才華，讓他能發揮潛能，邁入未來發展方向。

我曾在女兒面前表示，感謝那位老師是我們孫子的伯樂，沒有老師，孫子不可能有卓越成績。女兒告訴我，那位老師的太太是小兒科醫生，他們自己的兩個成年兒女都是嚴重自閉症患者，所以他對孫子才有特別的理解、同情心和大愛。

人跟人之間的緣分，真是妙不可言，我們自己的一生中，不論是工作或就業 ；不論身在何處，都可能碰到不少貴人相助，受人之惠才有今天，所以每天都要記得感恩。