新年讀《紅樓夢》，看到書中三次描述了元宵節 ：第一次是甄士隱帶女兒甄英蓮至街上，時至元宵節，到處可見民間歡慶元宵節的熱鬧場面；第二次元宵節是元妃省親，大觀園花團錦簇，歌舞昇平；第三次榮國府元宵開夜宴，張燈結彩，歡快喜慶。

捧讀《紅樓夢》，體會書中元宵節的氣氛，我的腦海浮現出五十年前，在北方家鄉過元宵節的情景。

那是一九六九年的元宵節，寒風伴隨雪花的飄落，鄰居錢大娘送來一碗熱湯圓；母親告訴我，錢大娘是寧波人，南方人叫湯圓，我們北方人說元宵。寧波人會做湯圓，這湯圓是她手工包的，比外面食品店機器裡滾動製作的元宵好吃。

我是第一次見到湯圓，湯圓顯得比表面有浮粉的元宵要小一些，但外表光滑。我嘗了一顆，感覺湯圓皮黏糯，裡面的餡溫暖香甜，我好奇地問母親，湯圓裡的餡是怎麼放進去的？母親說：「我帶你到錢大娘家，去看她怎麼包湯圓。」

我跟著母親來到錢大娘家，見錢大娘用水磨糯米粉加清水揉成糯米粉糰，像包餃子 一樣，把含有桂花、碎花生、黑芝麻和糖攪和好的餡放裡面，包成球狀，湯圓表面細膩光滑。

這時，有幾個鄰居來到錢大娘家，好奇地看她包湯圓，錢大娘用紙袋裝進幾顆湯圓，分別送給來訪的鄰居，讓她們帶回去品嘗。母親說：「錢大娘包的湯圓好吃，我家人口多，我再多帶幾個給孩子們。」錢大娘說：「一會兒，我就給妳送過去。」

傍晚時分，錢大娘送來一盤包好的湯圓，母親謝過錢大娘，給她一個紅包；錢大娘執意不要，母親說：「收下吧！辛苦了一天，元宵節給小孩子的紅包。」

錢大娘高興地收下紅包，相互道謝後，錢大娘就離開了。

元宵節過後，負責我們這片的民警來到我家，他客氣地問候我母，說是過了年，到各家走訪，了解一些情況。他問我母親，聽說錢大娘私自做湯圓賣給街坊鄰居，是否有此事？若有，派出所會對她批評教育 ，因為這種「行為」是搞資本主義。

當時我正在寫作業，一聽此話一時不解，心裡又有些擔憂。我見母親為片警倒了一杯茶，慢慢地說：「小馬同志，辛苦了！喝杯茶。錢大娘是自己做湯圓，她給鄰居們幾顆，也就是嘗嘗鮮。」

片警喝了口茶，問：「她是否收了錢？」我母說：「正趕上過年，人家送來元宵，也得禮尚往來呀，就給她孩子一個小紅包。」

片警聽後，自言自語說道：「小紅包？要是小紅包，就不算是買賣嘍。好了，我知道了。」說完，片警站起身來走了。

母親嘆了一口氣，說道：「唉，人心不古呀！不知是誰告發了錢大娘，小馬是來調查的。不過，他厚道，錢大娘會沒事的。」

聽了母親的一番話，我才放心，覺得方才母親對片警的一番話，含有鄰里之間和睦與默契。是誰將此事報告給片警？不得而知，但在我的內心卻留下了一個大大的問號。

歲月悠悠，半個世紀過去了，今夕在異國他鄉，想起鄰家錢大娘雪日送湯圓和片警詢問那一幕，感嘆「往歲嗟呀，愁也千家，怨也千家」。在那個年代，講階級出身，人分三六九等，導致人與人和鄰里之間的關係微妙。加之商品經濟不發達，物資貧乏，又有人喜歡打聽張家長李家短，還愛打小報告；有的人家常遭懷疑，那樣的生活環境會順心嗎？

如今的中國社會已發生了變化，民眾生活開始富裕，元宵湯圓任君挑選，南北食品擠爆超市。「今歲喧嘩，歌也千家，舞也千家」。佳節之際，寫下「迎春元宵話往歲」，願人心古樸，盼鄰里和睦。