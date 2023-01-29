我非常懷念小時候在中國家鄉過年，那時候很多東西都要憑票供應，可是為了過年，人們想盡辦法早早就辦起年貨；小孩子不用擔心這些，因為過年好吃又好玩，只是一個勁地盼望過年。

讓我懷念的還有守歲，到了除夕夜，兄弟姊妹和玩伴相約，高興地奔跑在門外巷道，夜是漫長的，大家玩完遊戲，就指著月亮數星星。後來眼睛發澀了，可是誰也不承認疲倦，直到雞叫了，昏沉沉回到家裡。家裡燈很亮，大人們也有很多不睡覺或起得很早的人，忙著大年初一的準備工作。

有一年我守歲到下半夜，趴在桌子底下的小板凳上睡著了，一會兒被一陣陣香氣熏醒了，爺爺做的米酒、煎堆、年糕、滷味、香腸等都放在我頭上的桌子。我眼睛還是睜不開，沒多久媽媽來叫我：「快醒醒，出來吃東西了。」我揉了揉眼睛從桌下鑽出來，頭頂了桌子一下，還把一杯酒弄翻了。爸爸白了我一眼，因為過年，也不責備我了。

大年初一，夥伴們又約上了，到鄰居家去拜年，家家戶戶喜氣洋洋，不論去誰家都會受到款待。先到唐老師家，我有點怕她，因為我的數學不好，她愛出題目讓我做；可是這天她沒有提數學，而是端出糖果、松子、葵花來請我們吃，我們意思一下就走了。

基本上我們挨家挨戶造訪，在前面院子有一個邊門，是小小的、不正式的房間，裡面住著老姑娘張大菊。她本名張大足，因為出生時腳很大，爸爸就給她取名張大足，後來她自己改成了張大菊。她長得像男人，皮膚黝黑顴骨高，脾氣也不好，我有點怕她。

那天她把門開得大大的，可是沒有人去她家，因為很多人不喜歡她。「喂！妮子，妳來」，她出來叫住了我，我一看，其他人都跑掉了，我只好跟著進到她家。她家很整潔，她讓我坐下，問我：「他們看不起我，妳呢？」我使勁搖頭，她笑了。

她把一碗熱騰騰的湯圓遞在我手上，我雖然不餓還是咬了一口，餡好像是三鮮口味，我從來沒吃過。她問我：「怎麼樣？」「好好吃啊」！「這是我自己磨的麵、做的餡。」她又裝了一碗說：「把這碗帶給妳媽媽，我還熏了臘肉、做了糟辣椒，我一個人也吃不完，妳們有時間到我家來吃飯吧！妳媽媽人可好了，不像院子裡的那些人，我就是丟了也不給他們吃呢！」她說道。

後來我們將舉家移民 來美國時，正巧是二月過春節，那時候爺爺奶奶早已不在人世，爸爸和媽媽也先行來美國了，家裡就剩下我們四姊弟，因為要忙很多的事情，都無法好好過年。我想起張大菊，一定要去給她拜個年，順便向她告別。

那天我到她家時，她很高興，給我很多好吃的東西，接著端上香噴噴的餃子 。她那天不怎麼說話，一下子哭了起來，說我們要到國外去了，她再也見不到了。她又提起在所有的鄰居中，就我們家對她最好；她過一會兒說，讓我們給她在國外看有沒有好看的花布，有的話給她寄一段來，她要做一件好看的衣服過年穿。

我後來到美國後，一開始連布店都找不到，後來看到了又不知道扯幾尺。幾年過去了，我們和張大菊又沒有聯繫，她可能搬家了？雖然當時她也只是說看看有沒有，可是快到過年時我就會想起這件事，雖然難以辦成，但是我會記得一輩子。

如今身處異鄉，年味不像在家鄉那般濃厚，但每逢過年，對故鄉的印象、有趣的守歲風俗、美味好吃的食物、朝夕相處的鄰居和童年相依的玩伴、豪爽親切的張大菊，以及最難忘的逝去親友們，所有的故事和回憶如潮水般，都會湧進我的腦海裡。