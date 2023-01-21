《老照片說故事》民族大熔爐-惠特尼碼頭

加拿大雪梨市的小提琴地標。

俄烏戰爭拖了快一年，不知道是否歹戲拖棚，烏克蘭 總統澤倫斯基高喊要求西方提供更多武器裝備。加拿大東北角卡普頓島的雪梨市（不是在澳洲），有一個號稱是蒙特婁以東最大的烏克蘭正教教會，由此引出了當年民族大熔爐的故事。

說起加拿大的雪梨市，一七八五年由英國人建立，一般人會想到那個豎立在海邊碼頭的超大小提琴（The Big Fiddle）地標。早期的蘇格蘭移民 把小提琴音樂帶到卡普頓，小島興盛繁榮後，今日的音樂已融合了阿卡迪亞恩（Arcadian）、愛爾蘭和原住民（Mi’kmaq）等元素。這把高十七公尺、重達八公噸的小提琴由藝術家西里耳．荷恩（Cyril Hearn）費時八個月製造完成。

導遊在進到惠特尼碼頭歷史博物館 以前，娓娓道來早期建設鋼鐵廠和煤礦業引來的移民故事。二十世紀初期Sydney Steel Plant成立，吸引了多達三十五個國家的移民到當地工作定居，也形成了民族大熔爐的社區。

當我們的視野隨著遊覽車穿梭於大街小巷中，不論是猶太人聚會所（Temple Sons of Israel，一九一九年建立）、烏克蘭天主教教堂（Holy Ghost Ukrainian Catholic Church，一九一二年成立）、聖特瑞莎天主堂（St.Teresa’s Roman Catholic Church），各式各樣的教堂建築、殘舊的住屋，一棟棟的房舍訴說著過往的繁華熱鬧與今日的蕭條冷清。

曾經的一所以色列會堂如今改裝成惠特尼碼頭歷史博物館，裡面陳列著當年的生活用品，也有不同族群的特展空間，陳舊的灶台、早期的勝家縫衣機、腳踏車、皮革製造、蠟燭模具、老牌打字機和收銀機，以及工作服、宗教文物等。細數著當年平常百姓的務實生活狀態，時代潮流的滾滾洪水，拖出來一件件的古早回憶。

鋼鐵廠關閉後，居民逐漸遷出，也有一些後代繼續留在當地，畢竟這是先人奮鬥的足跡，曾經懷著追求美好家園的信念，離家千里尋夢。時至今日，不論是來自歐洲，還是遙遠的亞洲，大家共同在這塊北美洲土地，成立了更大的民族大熔爐。