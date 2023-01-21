二○一六年五月，我獨自回台灣，有一天突然很想去北埔一趟，當下和外甥女搭乘高鐵到新竹後，我們轉坐開往北埔鄉的「台灣好行」巴士前往目的地。一下車，滿滿的回憶鋪天蓋地湧上心頭。

當年的新竹縣北埔鄉，是一個民風淳樸、客家人占最大比率的小鄉村，也是爸媽帶著我從中國途經香港 輾轉到台灣後，最先落腳的地方。記憶裡，我們最早所謂的家，是住在一個大祠堂裡，和幾戶也是剛從中國逃難出來的人家一起住。

那時候，因為大家同是天涯淪落人，我們彼此都很照顧，大人們常聚在一起，聊聊家常、打打麻將，除了能排遣時間之外，還可以訴說懷鄉之情。大小孩子們則不識愁般的玩遊戲、打打鬧鬧，在官兵捉強盜躲迷藏裡東竄西藏，隨處都可以聽到一片無憂無慮的歡樂驚叫聲。

更記得在那時候，還經常聽到不少長輩們很喜歡唱「籠中鳥」、「淺水龍」。接觸到平劇後才知道，那是「四郎探母」這齣戲裡，描述北宋楊四郎被俘在遼營後，用西皮慢板道出對母親和故鄉的思念。

現在回想起來，當時有太多初來乍到離鄉背井的人，時時刻刻心心念念，想著自己遠在台灣海峽另一邊的親人和故里，每人都懷著能早日回老家的願望。

隨後，也不知道是什麼原因，我們家搬離了大祠堂，有了距大街較近的第二個家。其實這個當時所說的家，也就是當地鄉公所，存放一輛廢棄轎車車庫旁的一個小房間而已。房間雖小，但對當時的我們而言，已經算是很幸運了。

有了這一個暫時棲身的地方後，為了解決眼前生活的問題，家母經朋友的介紹，上台北幫傭一陣子。身經沙場的家父，也嘗試各種工作。只記得，在天熱時，他揹著冰桶穿街走巷叫賣，為了能掙更多的錢，他還會步行到別的鄉鎮去招攬生意；在天冷時，他就推著車子，在街邊廟會前做起烤魷魚的營生來。爸媽在北埔如此辛苦生活了四年左右後，下了好大的決心，決定遠奔台中和朋友一起創業。在台中縣潭子鄉鄉下的一個軍營附近，開始他們與人合開茶館兼飯館的日子。

走筆至此，我還清晰地記得那天重返北埔時，我和我的外甥女在那一條遠近馳名的老街上，我看似一般遊客隨著人群在走動。但我知道，在那熱鬧的人潮中，我試著尋找那一對為生活打拚的年輕夫婦。在朦朧的淚水中，我看到了我摯愛爸媽的身影，同時，我心中也默默地對他們說：「爸媽，蘋兒真的好想你們。」