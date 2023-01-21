再走進唐人街書店 ，但見顯眼處掛滿各式各樣的年曆或年畫，讓人感受過中國農曆新年的濃烈氣氛。年畫內容多為表吉祥、誌喜慶等，色彩鮮豔明亮；其中，標註「年年有餘」的那張年畫最惹人注目。

書店老闆摘下年畫遞給我說：「年年有餘多好看，人們稱作大胖小子，喜歡吧？」我沒多想一下：「你也將這年畫稱作大胖小子？」書店老闆笑哈哈說：「想當年在鄉村子過新年，爸爸叫我同去小圩買年畫，我最喜歡大胖小子。」我驚奇地說：「我第一次買張年畫過新年，正是年年有餘。」

一九七○年中葉，午間，爸爸在家中大堂織籮筐，我在旁邊遞篾條。鄉鄰德叔剛由小圩回來，他說：「雜貨店進了一批年畫，你們要買趕快去買。」我懵懵懂懂問：「德叔，什麼叫年畫？」

德叔將右手攥著那張紙打開來，我眼睛一亮：「這個叫年畫嗎？真的很好看。」我又問：「德叔，好看的年畫需要票證嗎？」德叔揚揚手裡的年畫說：「不用票證，三分錢一張。」

兒時那些年，買任何商品都需票證。德叔展開的年畫描繪一個大胖小子，面帶笑容，臉蛋紅撲撲，抱著一條大鯉魚，他說：「這張年畫叫年年有餘！」

在我長大的日子中，才知道年畫是中國一種古老的漢族民間藝術，早期的年畫都與驅凶避邪、祈福迎祥密不可分，與春聯一樣起源於「門神」，貼年畫在城鄉很普遍。

爸爸放下籮筐，站起來，走近看著牆上那支生鏽的鐵釘，我問爸爸：「這鐵釘掛過年畫嗎？」他沒說話，走入房間。我跟著走進去，爸爸在床頭櫃抽屜翻幾下，掏出一張年畫，我定睛一看，也是「大胖小子」。爸爸說：「多年前我在這鐵釘子掛過年畫的。」他打量大堂一遍，擂擂後腰說：「終於有年畫賣了嗎？我喜歡大胖小子這年畫。」

一陣清風由門外吹進來，聽到兩隻小鳥叫聲響亮、擦著窗口飛掠而過，德叔說：「我先回家掛年畫。」我越加急不可耐說：「爸爸，我就要大胖小子年畫。」爸爸點點頭說：「爸爸現在與你去小圩，買一張年畫過新年。」

我小跑般奔在去小圩的村路，雜貨店靠近小河，以前與爸爸去小圩，過石橋時就想看潺潺流過的河水尋找魚蝦，那天一心一意想著買年畫，根本沒心思在石橋逗留片刻。

比我們早來雜貨店買年畫的人不少，同村小夥伴小炎與他的老爺爺排在前面，小炎說：「老爺爺說，大胖小子年畫最好看。」小炎的老爺爺在舊時私塾當過教書先生，在村子榕樹下時常教導我們村中小夥伴背誦唐詩宋詞。

但小炎的家人擔心老爺爺，屢次勸說他在特殊情勢下不要惹事生非，老爺爺不當回事說：「我這把年紀了，還有人敢抓我關我嗎？我趁機會將學得的知識教給孩子們，不然才對不起老祖宗。」

看著排在前面的十幾個人，我頭皮發麻，仰視爸爸以目光求援。爸爸緊貼我耳邊說悄悄話：「好孩子別心急，做人做事要學會講恆心、講耐心。」他承諾地說：「放心，如果小圩買不到年畫，明天爸爸帶你搭車進城去買，城裡大書店會有年畫買吧！不怕買不到，對不對？」

我沒有強求，只說：「爸爸，買不到年畫沒關係，搭車進城買年畫要花很多錢，今年買不到，我們明年再買。」爸爸笑著說：「好孩子聰明。」輪到我們買年畫時，沒想到那張「大胖小子」年畫賣光了。

我有些失望，雜貨店那位叔叔與我爸爸熟識，他安慰我說：「明天下午繼續有年畫進貨，你要大胖小子年畫嗎？我給你們留一張。」次日，爸爸按時去小圩雜貨店買回「年年有餘」。我接過年畫，趕緊要爸爸在牆上重新釘一支鐵釘，再端端正正將年畫掛上。那會兒，我覺得整個大堂亮亮的，過新年的祥和與喜慶流溢開來。

過不久，也不知爸爸從哪借來一本紙質泛黃的書籍，印象中那本書沒有封面，用毛筆寫著蒼勁有力的「年畫」兩字，全書圖文並茂介紹年畫；其中談到「大胖小子」，說是天津楊柳青的代表之作，為中國年畫的精品之作。天津楊柳青的年畫與蘇州桃花塢、山東濰坊和四川綿竹的年畫齊名。「年年有餘」寓意深刻，本意取「魚」和「餘」之音，寄寓「年年都有剩餘，一年比一年好」。

如今，年畫多採用大紅、大黃等鮮豔色彩，注重情趣和造型的表現，人物生動可愛，富有活力。吉慶類年畫最受百姓喜愛，體現了民眾智慧結晶，形成了博大精深的傳統思想文化，讓「年年有餘」的範疇更寬廣了。

我仍在唐人街書店，老闆歡快地問我：「過新年，要幾張大胖小子年畫？」我喜悅地說：「先來十張大胖小子吧！送給朋友當新年小禮物。」