移民 來美國後，每到農曆年，總會情不自禁地想起媽媽打的「酥鍋」，那可是媽媽家鄉濟南過年必備的菜餚之一。以前在台灣過年時，媽媽打過幾次屈指可數的酥鍋，但是那味道好像老是停留在鼻端；一方面是因為實在好吃，另外一方面是因為媽媽打的，母親的味道是永誌難忘的。在那個沒有電冰箱的年代，儲存沒吃完的食物是個大難題，這大概是媽媽不常打酥鍋的原因。

爸媽剛跟隨國民政府撤退到台灣時，讓小孩吃飽穿暖是他們的頭等大事，哪裡還顧得上過年打牙祭？等我們兄妹三人都上小學後，媽媽找到一份差事，家中經濟略見好轉，媽媽決定給我們打一次酥鍋過年，那可是一件稀罕的事，我們都很興奮。

記得媽媽把大白菜、海帶、魚、排骨、蓮藕等食材一層一層地小心鋪墊在鍋內；海帶還要捲成一小圈，用線繩綑綁或用牙籤固定，讓它不會鬆開。魚去除鱗片及內臟後，連著魚頭的全魚放在鍋內，不必加水，因為大白菜會出水。醋與醬油是必不可少的調味料，鹽與糖等調味料也按個人口味來加。先把鍋加熱，再用中小火悶煮兩、三個小時，還記得媽媽用濕布把縫隙堵起來，免得水氣蒸發太快。

我們常常迫不及待，頻頻問媽媽：「什麼時候會好？」那時候是用那種中間有孔的煤球燒爐，火候不好控制，火太大怕燒乾，太小又怕沒煮熟或時間太長；媽媽叫我在旁邊照顧爐子，有狀況記得叫她。我做事一板一眼，大概就是那時候給磨練出來的。全家人圍桌吃年夜飯的畫面，一直停留在腦海裡。

打酥鍋最大的好處是家裡現有的食材，想放都可以放進去，還有各種不同調味料也可依個人口味加減，所以有「酥鍋人人會打，味道家家不同」的說法。酥鍋裡的魚頭跟刺都很酥爛，可以咀嚼嚥下，應該是最佳的鈣來源，非常適合老年人食用，印象中那就是過年該有的味道。

在濟南製作酥鍋不叫「做」而叫「打」，不知道為什麼？也許是濟南土話，還是從前就流傳下來的說法？相傳酥鍋的製作還與蘇軾有關係，他在北宋年間到山東諸城任太守，大家都知道蘇軾是一位美食 家，據說他曾在太守任內打過酥鍋，朋友們謂之「蘇鍋」，後來以訛傳訛就演變成「酥鍋」了。姑妄言之，姑妄聽之吧。