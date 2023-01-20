《老物件情懷》縱橫說兔

美國一九九九年一月五日發行的兔年首日封，一隻叫「Year of the Rabbit」，另一隻便叫「Year of the Hare」。

壬寅隨虎去，癸卯伴兔來，二○二三年是兔年了。

兔子耳長尾短，性格溫順，奔跳異常敏捷，實在討人喜歡，且不說全球兒童讀物幾乎都有兔的故事，美國兒童每年復活節都要買有趣的兔子玩具或穿兔形服裝；即便華夏成人也大都對「狡兔三窟」、「守株待兔」等成語耳熟能詳，領悟出不少道理。在十二生肖排名第四的兔子，更是浸潤在華夏文化裡的寵物。

中國自古使用陰曆，稱月亮為「太陰」，所謂蟾宮玉兔的美麗傳說歷久不衰，證之以晉代傅玄的《擬天問》：「月中何有？玉兔搗藥。」民間年畫上，奔月的嫦娥抱著一隻小白兔，煞是可愛。北京 舊日民俗，每屆中秋，以泥摶兔形，衣冠踞坐如人狀，叫「兔爺」，或與美國雜誌《花花公子》的商標人物「 兔女郎」相映成趣？

據史料，四川郫縣新勝東漢晚期墓石棺畫，有一幅畫面為伏羲、女媧人首蛇身，各舉日、月、輪，日中有金鳥，月中有玉兔，日月中間為羽人，此為中國迄今發現最早的月中玉兔圖畫。有人認為，玉兔之所以與嫦娥神話相關而在廣寒宮搗藥，可能是因為在中華文化的審視目光中，唯白兔與明月的皓潔形象和諧統一於陰柔之美，故可並存。

古人又認為，兔之所以為「兔」，是因為牠「吐而生子，故謂之兔；兔，吐子也」（宋人陸佃《埤雅》）。這種不科學的說法可追溯到東漢王充的《論衡》：「 兔舐雄毫而孕，及其生子，從口而出。」也來源於月兔為雄性，地上雌兔不需交配，只要仰望皓白月兔便能受孕的神話，其實都是古人對常見的大兔咬仔兔表面現象的誤解。不過兔子繁殖力極強，世代既短，子孫又多，甚至有高達一胎三十六隻的紀錄，為其他家畜未能企及，卻也是動物學認定的事實。

按理來說，兔族子孫興旺，生生不息，可為人類提供豐富的肉食及皮毛，養殖業主應該長年喜笑顏開才對，但物極必反，澳洲 就曾得到教訓。據史載，澳洲本來並不產兔，自從歐洲殖民者將兔子引入澳洲後，因為那裡草地廣袤，食料無憂，兔子們自然「飽暖思淫欲」，大量繁殖，四處亂竄，啃食各類莊稼，以致這塊英國 人的殖民地遭受嚴重「兔災」。

一八六四年，澳洲所產的兔肉和兔皮雖價值一百萬澳幣，但農作物損失卻高達一千多萬澳幣。在正常生活受到嚴重威脅之際，各國移民不得不荷槍實彈，向龐大的澳洲兔族開戰，從而出現人類歷史第一次的「人兔戰爭」。

當然，人類養兔並非一概為了食用或毛用，也有不少人群將其養育成賞玩的寵物，歐洲人在很長一段時期曾流行飼養長耳兔，耳朵越長越名貴；養兔者還鄭重其事地舉辦大規模的比賽，以爭奪長耳之冠。據《物種起源》作者達爾文撰寫，一八六七年，英國展出過一隻垂耳兔，「牠的一隻耳朵的尖端到另一隻耳朵尖端，全長為二十二英寸。」到一八六九年，英國又發現一隻兔的長耳達二十三又八分之一英寸。據說還有一頭冠軍兔，兩耳全長竟達三十英寸。

兔子有家野之分，英語裡的「Rabbit」即家兔，而野兔則叫「Hare」，那麼，中國生肖所屬「兔年」究竟指的是哪種兔呢？這個問題好像沒有人研究過。既然沒有「家兔年」或「野兔年」之別，那麼英語國家對漢語「兔年」的翻譯也就各行其是、模稜兩可了。筆者手頭就有明證，同樣是美國一九九九年一月五日發行的兔年首日封，一隻叫「Year of the Rabbit」，另一隻便叫「Year of the Hare」，你說有趣不有趣？

對於家兔和野兔，人們通常認為今日的家兔是古代人民將野兔馴化而成，也就是說今日家兔和野兔是同一祖先的後代，其實這是錯誤的說法。兔科共有十一個屬、五十多個種，其中最大的是「兔屬」，我們常見的野兔，幾乎都是野兔屬。現在所飼養的兔，卻來自家兔屬，這個屬很小，只有一個種，這個種便是今天所有的家兔的來源；也只有這一屬中的這一種被人們所養馴。

今天的家兔和野兔，不僅不同種，而且不同屬，從生物學上說，牠們沒有直接的血緣關係。至於今日家兔品種繁多，那是人們辛勤養殖的成果，與野兔並沒有血統關係。

和「六畜」中的馬牛羊豬狗一樣，兔子也是哺乳動物，一般來說，哺乳類動物的壽命和其身體大小有關。龐然大物之象能活七十年，嬌小的兔子只能活十五年，狗可達十八年，豬能到二十年，馬可活四十年。

兔子以白色居多，但也有棕色、粉紅色、灰色、藍色、黑色甚至彩虹色等，後三種毛色均為稀有名貴的兔子所有。

近日網上熱議，中國郵政發行的兔年郵票畫面上的一隻兔子不為白色，竟成深藍，還齜牙咧嘴，眼神詭祕，似不吉利。撇開此種過分解讀不談，藍色兔子在動物界確是真實存在，可見設計此郵票的大畫家黃永玉是懂科學的。

另一種中華黑兔，因其耳、眼、爪、皮毛及尾巴均為黑色，所以歷來稀罕珍貴。古人就曾寫詩描述黑兔的珍奇和稀有：「傳聞三穴久儲精，日啖玄霜異質成。八竅總合蒼露濕，一身斜嚲黑雲輕。（明曹棨《玄兔》）此詩最後讚道：「自是太平多瑞物，願隨毛穎詠干城。」用如此珍稀美麗的黑兔毛筆潑墨揮灑，或寫詩，或作畫，該是太平盛世文人畫家的最高享受吧。