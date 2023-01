《老物件情懷》縱橫說兔

美國一九九九年一月五日發行的兔年首日封,一隻叫「Year of the Rabbit」,另一隻便叫「Year of the Hare」。

壬寅隨虎去,癸卯伴兔來,二○二三年是兔年了。

兔子耳長尾短,性格溫順,奔跳異常敏捷,實在討人喜歡,且不說全球兒童讀物幾乎都有兔的故事,美國兒童每年復活節都要買有趣的兔子玩具或穿兔形服裝;即便華夏成人也大都對「狡兔三窟」、「守株待兔」等成語耳熟能詳,領悟出不少道理。在十二生肖排名第四的兔子,更是浸潤在華夏文化裡的寵物。

中國自古使用陰曆,稱月亮為「太陰」,所謂蟾宮玉兔的美麗傳說歷久不衰,證之以晉代傅玄的《擬天問》:「月中何有?玉兔搗藥。」民間年畫上,奔月的嫦娥抱著一隻小白兔,煞是可愛。北京 舊日民俗,每屆中秋,以泥摶兔形,衣冠踞坐如人狀,叫「兔爺」,或與美國雜誌《花花公子》的商標人物「 兔女郎」相映成趣?

據史料,四川郫縣新勝東漢晚期墓石棺畫,有一幅畫面為伏羲、女媧人首蛇身,各舉日、月、輪,日中有金鳥,月中有玉兔,日月中間為羽人,此為中國迄今發現最早的月中玉兔圖畫。有人認為,玉兔之所以與嫦娥神話相關而在廣寒宮搗藥,可能是因為在中華文化的審視目光中,唯白兔與明月的皓潔形象和諧統一於陰柔之美,故可並存。

古人又認為,兔之所以為「兔」,是因為牠「吐而生子,故謂之兔;兔,吐子也」(宋人陸佃《埤雅》)。這種不科學的說法可追溯到東漢王充的《論衡》:「 兔舐雄毫而孕,及其生子,從口而出。」也來源於月兔為雄性,地上雌兔不需交配,只要仰望皓白月兔便能受孕的神話,其實都是古人對常見的大兔咬仔兔表面現象的誤解。不過兔子繁殖力極強,世代既短,子孫又多,甚至有高達一胎三十六隻的紀錄,為其他家畜未能企及,卻也是動物學認定的事實。

按理來說,兔族子孫興旺,生生不息,可為人類提供豐富的肉食及皮毛,養殖業主應該長年喜笑顏開才對,但物極必反,澳洲 就曾得到教訓。據史載,澳洲本來並不產兔,自從歐洲殖民者將兔子引入澳洲後,因為那裡草地廣袤,食料無憂,兔子們自然「飽暖思淫欲」,大量繁殖,四處亂竄,啃食各類莊稼,以致這塊英國 人的殖民地遭受嚴重「兔災」。

一八六四年,澳洲所產的兔肉和兔皮雖價值一百萬澳幣,但農作物損失卻高達一千多萬澳幣。在正常生活受到嚴重威脅之際,各國移民不得不荷槍實彈,向龐大的澳洲兔族開戰,從而出現人類歷史第一次的「人兔戰爭」。

當然,人類養兔並非一概為了食用或毛用,也有不少人群將其養育成賞玩的寵物,歐洲人在很長一段時期曾流行飼養長耳兔,耳朵越長越名貴;養兔者還鄭重其事地舉辦大規模的比賽,以爭奪長耳之冠。據《物種起源》作者達爾文撰寫,一八六七年,英國展出過一隻垂耳兔,「牠的一隻耳朵的尖端到另一隻耳朵尖端,全長為二十二英寸。」到一八六九年,英國又發現一隻兔的長耳達二十三又八分之一英寸。據說還有一頭冠軍兔,兩耳全長竟達三十英寸。

兔子有家野之分,英語裡的「Rabbit」即家兔,而野兔則叫「Hare」,那麼,中國生肖所屬「兔年」究竟指的是哪種兔呢?這個問題好像沒有人研究過。既然沒有「家兔年」或「野兔年」之別,那麼英語國家對漢語「兔年」的翻譯也就各行其是、模稜兩可了。筆者手頭就有明證,同樣是美國一九九九年一月五日發行的兔年首日封,一隻叫「Year of the Rabbit」,另一隻便叫「Year of the Hare」,你說有趣不有趣?

對於家兔和野兔,人們通常認為今日的家兔是古代人民將野兔馴化而成,也就是說今日家兔和野兔是同一祖先的後代,其實這是錯誤的說法。兔科共有十一個屬、五十多個種,其中最大的是「兔屬」,我們常見的野兔,幾乎都是野兔屬。現在所飼養的兔,卻來自家兔屬,這個屬很小,只有一個種,這個種便是今天所有的家兔的來源;也只有這一屬中的這一種被人們所養馴。

今天的家兔和野兔,不僅不同種,而且不同屬,從生物學上說,牠們沒有直接的血緣關係。至於今日家兔品種繁多,那是人們辛勤養殖的成果,與野兔並沒有血統關係。

和「六畜」中的馬牛羊豬狗一樣,兔子也是哺乳動物,一般來說,哺乳類動物的壽命和其身體大小有關。龐然大物之象能活七十年,嬌小的兔子只能活十五年,狗可達十八年,豬能到二十年,馬可活四十年。

兔子以白色居多,但也有棕色、粉紅色、灰色、藍色、黑色甚至彩虹色等,後三種毛色均為稀有名貴的兔子所有。

近日網上熱議,中國郵政發行的兔年郵票畫面上的一隻兔子不為白色,竟成深藍,還齜牙咧嘴,眼神詭祕,似不吉利。撇開此種過分解讀不談,藍色兔子在動物界確是真實存在,可見設計此郵票的大畫家黃永玉是懂科學的。

另一種中華黑兔,因其耳、眼、爪、皮毛及尾巴均為黑色,所以歷來稀罕珍貴。古人就曾寫詩描述黑兔的珍奇和稀有:「傳聞三穴久儲精,日啖玄霜異質成。八竅總合蒼露濕,一身斜嚲黑雲輕。(明曹棨《玄兔》)此詩最後讚道:「自是太平多瑞物,願隨毛穎詠干城。」用如此珍稀美麗的黑兔毛筆潑墨揮灑,或寫詩,或作畫,該是太平盛世文人畫家的最高享受吧。